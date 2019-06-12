台灣藻礁全世界僅有！環團轟賴清德獨裁「殘害海洋希望熱點」

▲搶救大潭藻礁行動聯盟認為，中油三接案廠址有非常豐富的自然生態。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

記者許展溢／台北報導

中油三接案位於桃園觀塘工業區，搶救大潭藻礁行動聯盟認為，該處有非常豐富的自然生態， 不應被破壞，今（12日）舉行第87次記者會怒轟，此案環評會過就是因為前行政院長賴清德的獨裁造成，要求總統蔡英文應馬上要求保育機關，啟動文資法宣布大潭藻礁為暫定自然地景救藻礁。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫說，新的科學調查方法確認由殼狀珊瑚藻在桃園沙泥灘地所建造出來7500年的藻礁生態系，是全世界僅有。但這足以代表台灣最為珍貴的寶貝，卻在去年最黑暗的環評審查中被霸王硬上弓，只因賴清德ㄧ句「觀塘換深澳」，殘害這個台灣海洋希望熱點的兇手。

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▲環團希望蔡英文馬上要求保育機關，啟動文資法保護藻礁。（圖／記者許展溢攝）

反南鐵東移全線自救聯合會會長、土地正義行動聯盟理事長陳致曉認為，蔡英文在六四30週年時說「一個國家文明與否，端視於政府怎麼對待人民、怎麼對待過去的錯誤。」今天必須懇請蔡英文，正視賴清德當時犯下的錯誤，立即停止破壞藻礁。

東海大學生命科學系特聘教授兼研發長林惠真提醒，藻礁的危機不只是化學汙染，而是中油第三天然氣接收站的建置將造成物理性、永久性、不可逆的傷害，呼籲蔡英文統不要再「概括承受」賴清德的獨裁和錯誤。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，賴清德過去「乾淨的煤」、「觀塘換深澳」等不當言論，讓許多環團失望外，當初介入環評，要求環保署密集排審，配合讓三接環差過關，更令人憤怒，希望蔡英文能矯正賴清德閣揆任內犯下的錯誤，宣布三接停工、遷址，比照台南龍崎案，將大潭藻礁暫定為自然地景。

▲環團強調，台灣藻礁是全世界僅有生態。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政怒轟，至今已召開第87次記者會，學者、環團抱著「不信公義喚不回」的意志持續努力，因此必須要求有權的蔡英文和行政院院長蘇貞昌應立即諭令保育機關啟動文資法，宣布大潭藻礁為暫定自然地景，導正錯誤的決策，也為執政黨的誠信止血。