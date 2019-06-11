拜訪台中精機鼓勵年輕人走進工廠　郭台銘：我需要你們！　

▲郭台銘受到成排員工熱烈歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

鴻海董事長郭台銘11日傍晚拜訪台中精機公司，受到董事長黃明和及3百多名員工熱烈歡迎，員工們不但高喊總統好，更爭相合影，郭台銘說，他和台中精機有兩代交情，也從台中精機買了上萬台精密機械，他鼓勵年輕人走進工廠，努力幹就會成功。

▲郭台銘換穿台中精機衣服。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘下午5點半抵達台中精機公司，公司裡裡外外，到處都是站著等待和郭合照的3百多名員工，郭走進工廠一看到廠內土地公，馬上趨前拜拜，黃明和說，這座土地公廟已有幾十年了，郭說，他在全世界的工廠都有土地公。

▲員工們爭相要求郭簽名。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘在黃明和陪同下，參觀每個廠房和機器，郭也熟稔的當場操作一座精密模具，他說，這座模具可以生產出頭髮的八分之一細，而鴻海早在40年前就向台中精密買設備，郭發現身上穿的是鴻海衣服，馬上換上台中精密的制服，現場隨即響起熱烈掌聲。

▲黃明和致贈郭台銘茶壺。（圖／記者鄧木卿攝）

郭說，他握著各位的手，看到你們的手是黑的，也看到你們正在做的是全世界最棒的設備，他要鼓勵年輕人，要搞實業，就要進工廠，他和董事長黃明和及黃的父親一樣，都是從黑手起家，所以他也希望，年輕人走進工廠，走進實業，只要動手幹，他會支持在座每人，讓大家成功。

▲郭台銘熟稔的操作第一代工具機。（圖／記者鄧木卿攝）

郭還強調，他要做的是富國利民的事，國富，人們才有錢，所以他鼓勵大家好好在這邊做，他會協助大家導入AI，導入未來工業互聯網，讓台中精機走向世界各國，這也是他要將台灣帶往走向世界各國的主要目的，大家一起來努力，「我需要你們」。