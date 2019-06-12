富士康大陸投資成郭台銘軟肋？　國台辦解答

▲鴻海集團董事長郭台銘在大陸有許多投資，在其投入國民黨總統候選人初選前，頻繁出席大陸重要展會，如圖中郭台銘出席2019年浙江烏鎮世界互聯網大會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

鴻海董事長郭台銘參加國民黨總統候選人初選，其企業在大陸的投資，屢屢成為兩岸政策遭抨擊的箭靶。對於中方是否真的會以此要脅郭台銘，大陸國台辦發言人安峰山今天在例行記者會上，重申中方不參與台灣選舉的立場，並說「兩岸經貿往來和交流合作，對大家都是互利互惠的事情」。

鴻海集團在1988年在深圳建廠投資，旗下富智通集團、工業富聯、鴻騰、訊智海都在大陸地區上市，以至於台灣內部認為，其經濟命脈被大陸掌握，可能影響到他的兩岸政策。

▲富士康工業互聯網（簡稱工業富聯）6月8日在上交所正式敲鐘上市。（圖／記者魏有德攝）

對此郭台銘日前在接受媒體訪問時，面對若大陸以關廠施壓，他直言「關就關」，誰怕誰。

安峰山今天在回答記者提問時指出，對台灣選舉期間一些政治人物的言論我不作評論。不過，他補充，兩岸經貿往來和交流合作對大家都是互利互惠的事情。

事實上，面對中美貿易爭端，富士康遷廠傳聞不斷，郭台銘曾在上月表示，按照集團規劃，未來將把單一製造部分放在美國、高科技相關則擺在日本，至於台灣則將負責雲端網路中控，地點就在鴻海高雄軟體園區。

他說，分散經濟來源，是一定要做到的事情，這是在貿易爭端下，不光是鴻海，這是全球與全部台商都會面臨的問題。

至於郭台銘日前在記者會上稱，國台辦操控某些台灣媒體引導台灣地區選舉，台灣特定媒體也以此向國台辦邀功，安峰山駁斥，這種說法是「無中生有」。

他說，我們與台灣各黨派、團體和人士開展交往的共同政治基礎是堅持「九二共識」、反對「台獨」。我們歷來不介入台灣地區選舉，但也堅決反對任何詆毀抹黑大陸和破壞兩岸關係的言行。

▼大陸國台辦6月12日舉辦例行記者會，發言人安峰山回答記者提問。（圖／記者陳政錄攝）