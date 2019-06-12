國民黨想輸派他就對了！館長批韓國瑜「不知反送中」：選下去差100萬票

▲館長在直播中痛批韓國瑜「問你東，你答西」。（圖／翻攝自金剛直播）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜被問及「香港反送中遊行」時，第一時間回應「不知道、不曉得」。對此，「館長」陳之漢10日表示，完全是含糊其辭的行徑，「你身為一個總統候選人，問你東，你答西；問你西，你答東」、「如果你國民黨這邊想要輸，派韓國瑜出來就對了。」

陳之漢在直播時指出，如果他是國民黨黨員，那麼心目中的最佳人選是郭台銘而非韓國瑜，「我也希望你推韓國瑜啦，你就知道選下去什麼叫做差100萬票。」

陳之漢說明，目前網路上有90％的人都在「罵韓國瑜是草包」，「像你說要鑿穿中央山脈，更是草包。」對於韓國瑜回應「不知道反送中遊行」一事，他痛批，「你身為一個總統候選人，問你東，你答西；問你西，你答東。你繼續辦（造勢）就對了。」

▼高雄市長韓國瑜日前率領副市長參加龍舟表演賽。（圖／記者洪正達攝）



陳之漢強調，他先前就聲明過3點，「你越造勢，你支持度就越降，不聽嘛！繼續嘛！不是說我是神預算、先知。大家看了心裡都不舒服。」

陳之漢提到，端午節是台灣重要的節日，且高雄愛河更是「划龍舟」的主要舉辦地之一，「這可以讓攤販賺多少錢？」他痛批，高雄市長卻在這個擁有許多商機的節日跑去造勢，「攤販叫苦連天，我們的市長在哪裡？不好意思，他在選總統。」

陳之漢表示，多數縣市的首長連假日都在為市政做規劃，但「欠債3000多億的」高雄市市長卻「把初選當成總統大選在造勢」，「你再繼續下去，我相信你會是第一個被罷免的高雄市長。」

對於回應反送中遊行「不知道」一事，韓國瑜11日聲明，「不要因為我晚了幾個小時發文而太情緒性，包括我們的陸委會都是晚上七點才發文，總統府晚上九點才發文，那天我是划龍舟，所以晚了幾個小時發文，請香港朋友能夠理解。」

▼館長批評韓國瑜在重要節日跑去造勢的行為。（合成圖／記者洪靖宜攝、翻攝自飆捍臉書粉專）

