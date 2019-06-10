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影／中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形亡！女雙手染血淚做CPR：有人想跟我飆車

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社會中心／綜合報導

南投中投公路10日下午5時許發生死亡車禍，一名女子疑似在快速道路上重踩油門狂飆，時速一度破百，在行經草屯交流道處時，高速撞上前方一輛小貨車，導致小貨車駕駛頭顱嚴重變形、當場慘死。而女子在肇事後當場嚇傻，急忙下車幫小貨車駕駛進行CPR，無奈最終仍是回天乏術，令她不住自責落淚，坦言「有人想跟我飆車，所以我就跟他飆」，沒想到竟會發生意外。

▲▼女子在中投公路上狂飆，撞上小貨車，導致駕駛頭顱變形慘死。（圖／翻攝爆料公社）

▲女子在中投公路上狂飆，撞上小貨車，導致駕駛頭顱變形慘死。（圖／翻攝爆料公社）

據悉，肇事女子10日下午開著黑色自小客車在中投公路上往南投方向狂飆，沿途時速破百，還不斷變換車道，不料卻在草屯交流道處時，失控撞上外側車道的藍色小貨車；由於女子當下速度相當快，撞擊力道猛烈異常，小貨車當場彈向內側車道翻覆，車身被撞凹成了廢鐵，駕駛更受到重傷，頭顱變形當場失去呼吸心跳。

▲▼女子在中投公路上狂飆，撞上小貨車，導致駕駛頭顱變形慘死。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼女子在中投公路上狂飆，撞上小貨車，導致駕駛頭顱變形慘死。（圖／翻攝爆料公社）

▲女子在公路上高速蛇行，撞擊瞬間全被後車行車紀錄器拍下。（圖／翻攝爆料公社）

雖然女子所駕駛的自小客車車頭幾乎全毀，但她似乎僅受到輕傷，在事發後還急忙下車查看，見到貨車駕駛傷勢嚴重當場嚇傻，立即跪地施以CPR試圖挽救，雙手還染滿鮮血，但無奈貨車駕駛傷勢太過嚴重，經送醫搶救後仍宣告不治身亡。

女子在肇事後情緒相當激動，不斷落下淚水、哽咽撥打電話求助，坦言事發前有人想要跟她飆車，「所以我就跟他飆，結果就不小心撞到貨車了……！」目前整起事故警方已經介入調查，將釐清事發原因為何。

▲▼女子在中投公路上狂飆，撞上小貨車，導致駕駛頭顱變形慘死。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼女子在中投公路上狂飆，撞上小貨車，導致駕駛頭顱變形慘死。（圖／翻攝爆料公社）

▲女子落淚表示，「有人想跟我飆車，我就跟他飆」，不料卻意外撞上小貨車。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼女子在中投公路上狂飆，撞上小貨車，導致駕駛頭顱變形慘死。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼女子在中投公路上狂飆，撞上小貨車，導致駕駛頭顱變形慘死。（圖／翻攝爆料公社）

▲事故現場地面留下一大灘血跡，肇事女子焦急地看著貨車司機被送上救護車。（圖／翻攝爆料公社）

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關鍵字：中投公路,飆車,頭顱,車禍

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