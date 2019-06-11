親戚「婚前生子」婆婆狂露嫌棄嘴臉！小叔結婚卻有條件...媳傻眼：雙重標準

▲婆婆對於「帶球嫁」這件事似乎不認同。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

別人女兒先有後婚就嫌棄，自己的兒子卻最好有了孩子再結婚！一名媳婦在臉書上忍不住抱怨婆婆的雙重標準，原來婆婆看不慣別人婚前就有了孩子，但是卻又想要兒子有小孩再結婚，讓她直呼「媽阿，這什麼年代了？」而網友們也表示很多老一輩的媽媽都是這樣，「我婆婆也是」、「搞不好會說要生兒子才娶進門咧」。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中抱怨婆婆雙重標準，她表示日前和婆婆一起去參加親戚婚禮，知道新人的小孩已經滿1歲後，婆婆竟然忍不住發出「矮油~」的嫌棄嘴臉，似乎是不認同先有後婚；而婆婆過於直接的表現也讓媳婦很為難，「當時坐在隔壁的我真的很想跟她不認識，很想跟她說，媽啊，這什麼年代了啊？」

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原po也透露，38歲的小叔最近剛談戀愛，已經到了大眾眼中的適婚年齡，大家都會在背後問小叔何時要結婚；沒想到婆婆竟然表示，「如果不是懷孕都不必結啦，等有孩子才來結啦！」讓媳婦頗傻眼，覺得婆婆有點雙重標準。

貼文一出，網友們紛紛表示正常，很多媽媽都是這樣，「別人ㄟ兒放屁就腸仔在爛，自己ㄟ兒就正長大」、「我婆婆也是，很喜歡用另類眼光這樣看人，婚後立刻馬上給壓力」、「搞不好，會接續說要生兒子才娶進門」。

▲還是有許多長輩認為結婚一定要有公開儀式才算數。（示意圖／CFP）

還有網友透露，老一輩的人對於「結婚儀式」真的很看重，她表示之前和老公是先辦訂婚儀式+登記，結婚儀式隔年才辦，沒想到婆婆竟然說，登記之後跟先生睡覺時房門要打開，「因為還沒辦結婚儀式，怕明年辦結婚儀式的時候，懷孕了大肚子，不好看。」

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