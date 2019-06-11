議員質疑「民間友人贊助Line」違法　柯文哲自爆內部拱選總統

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲官方Line帳號在5月時重啟，對於外界好奇的資金贊助人，北市府副發言人柯昱安最後揭曉是市長夫人陳佩琪贊助。11日總質詢時，議員吳世正不滿柯市府對於贊助人的部分一變再變，指市府一開始稱「民間友人」，後來發現有違法之虞才趕快揭露是陳佩琪；沒想到柯文哲竟爆料，當時內部拱選總統，「我說不要弄、不要鬧，後來陳佩琪丟50萬說給他們弄一弄就好，其他都不要做」，強調錢是他跟陳佩琪討的。

「市長，你真的有公開透明嗎？發言人講的真的假的？」吳世正質詢時指出，2019年5月1日，市府發言人說過去Line經費不足停用，獲得民間友人贊助重啟，以市政宣傳為主，「發言人說民間友人贊助，你知道這講法？」柯文哲表示不知道，隨後說，那民間友人就是陳佩琪，「那錢是陳珮琪給我，我交給蔡壁如處理」，引來吳酸「轉得真好」。

吳世正追問，民間友人在平常非選舉的時候，可以贊助市長經費？柯文哲說，要看贊助什麼、看做什麼事；面對吳世正繼續追問，柯文哲說，選舉時有些社會福利捐款，「我個人應該是不可以，我個人沒有什麼事要人家贊助」，他也坦言，若找民間友人贊助的方式應該是不合法。

「後來大概有人講說不能這樣，市長不能平常接受金錢贊助的，趕快改口。」吳世正說，5月14日發言人又證實，又變一個講法，叫府外善心人士，突然變陳佩琪，就是您的夫人，「本來民間贊助是不合法的，趕快換一下，所謂善心府外人士是陳佩琪，就合法了。」

吳世正質疑，這樣的轉變，是不是有點不合常理？一般人會稱呼自己太太「民間友人」嗎？你都這樣稱呼您的夫人叫民間友人？沒想到柯文哲突自爆，當時內部拱選總統，「我說不要弄、不要鬧，後來陳佩琪丟50萬，給他們弄一弄就好，其他都不要做。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）