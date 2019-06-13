國中生玩夾娃娃機「一次輸3萬」　北市府要辦了

▲李傅中武指出，有民眾向他陳情「國中的小孩沉溺在夾娃娃機上」。（圖／記者陳韋帆攝）



生活中心／綜合報導

國民黨籍台北市議員李傅中武13日質詢時表示，有夾娃娃機出現「賭博玩法」，只要夾到「飲料30罐」、「飲料60罐」等暗號，就可以換取現金，甚至有國中生因此沉迷，在上面花了3萬多元；北市府應學習桃園市的自治條例。對此，台北市商業處指出，相關單位108年4月至5月稽查了41處共66台改裝、色情機台，目前已全數完成下架。

▼柯文哲稱，相關法令會在與府內討論。（圖／記者楊亞璇攝）



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李傅中武表示，機台的物品不但有情趣用品，還有實體動物等，甚至還有「可以換錢」的情況。他提問，夾娃娃機裡面有所謂的「麥香紅茶30罐」、「飲料60罐」，「市長，你知不知道，他上面寫『麥香紅茶30罐』是甚麼意思。」他指出，麥香紅茶「就是換錢的意思」，「有民眾向本席檢舉，他的小孩子去玩那個，然後被爸媽抓到，輸了3萬多塊。」

對於李傅中武的建議，柯文哲指出，「夾娃娃機看要自治條例還是怎樣，我們會訂一個通案辦法。」台北市商業處公告稱，為了遏止色情販賣機及涉賭、改裝機台，相關單位108年4月至5月稽查了41處共66台，目前已全數完成勸導下架。

桃園市議會臨時會12日修正通過「自助選物販賣事業管理自治條例」，要求店家須距離國中小校園50公尺，計畫於自治條例通過後1年實施。