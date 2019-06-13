小心超速收罰單！暑假將至　北市加強執法17處易超速路段

▲北市警將針對機車超速加強執法。（圖／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

根據北市交通局統計，107年交通事故共造成36名機車騎士死亡及2萬1363人受傷。因應暑假即將來臨，北市警察局透過加強「速度管理」執法，針對市民大道、環河北路與仰德大道等易超速的17處路段，加強取締執法到10月底，維護機車行車安全。

北市交通局13日召開記者會，局長陳學台表示，從交通事故統計發現，去年A1類交通事故計有72件死亡76人，受傷2萬8304人，其中18至25歲年輕機車騎士死亡13人、受傷7530人，占整體交通事故死傷人數約佔27%。鑒於暑假將至，陳學台呼籲民眾，騎乘機車不要超速避免事故發生。

另外，經分析，18到25歲機車族車禍主要肇事原因，前3名分別為未注意車前狀態、超速失控、未依規定讓車。交通局表示，根據數據顯示，機車速度管理確有其必要性，尤以剛屆滿考照年齡的青年朋友更為重要。

為加強機車駕駛人速度管理，臺北市政府警察局交通警察大隊選定17處易超速路段，將要求各轄區分局自即日起針對超速行為加強重點執法，請機車騎士依速限行駛，以防事故發生。

根據北市交通大隊選定的17處易超速路段，地點包括有環河北路1段及2段（往北），堤外便道（忠孝橋至華江橋）等3處；市民大道（林森-金山北）、市民大道與林森北路（往西）、市民大道6段（往東）及8段向陽路口（西往東）4處；基隆路3段、羅斯福路3段（往南）、塔悠路等3處。

以及仰德大道3段221巷、大度路3段（往台北）、竹子湖路（往金山）等3處；木柵路5段（東向西）、羅斯福路5段（南往北）、民權大橋（東向西）及潭美街（東向西）等4處。

