蔡英文年輕族群、女性選民具優勢　柯文哲60歲以上支持僅個位數

▲總統蔡英文於總統府召開記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨總統初選民調結果出爐，總統蔡英文以8.2%差距勝過前行政院長賴清德，同時也擊敗高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲。進一步交叉分析，蔡英文在20-29歲、30-39歲的族群，還有女性選民，獲得絕對優勢。

民進黨12日晚間10時10分左右確認，本次民調有效樣本已達到1萬5000份的門檻，根據統計5家民調公司，共完成1萬6051份有效樣本，其中市話有8056通、手機7995通。

五執行單位民調結果平均方面，「蔡韓柯」為35.6768%、24.5129%、22.7002%；而「賴韓柯」為27.4843%、23.4740%、27.3804%。整體而言，蔡英文勝過賴清德達8.2％。

進一步交叉分析顯示，在20-29歲選民的支持度上，蔡英文38.9%、韓國瑜10.9%、柯文哲36.9%；而賴清德14.1％、韓國瑜10.1%、柯文哲53.3%。另一方面，在30-39歲方面，蔡英文34.2%、韓國瑜18%、柯文哲35.3%；而賴清德18.9%、韓國瑜16.9%、柯文哲45.5%。

由年輕族群民調可以看出，蔡英文在年輕人的支持度上可以維持相當程度的領先，不過柯文哲的影響力也不小；不過值得觀察的是，當賴清德代表民進黨出征，年輕支持者幾乎灌到柯文哲身上。

另外，40-49歲的年齡層，蔡英文支持度31.0%、韓國瑜26.2%、柯文哲27.2%；賴清德27.5%、韓國瑜25.4%、柯文哲則28.1%。在50-59歲方面，蔡英文34.6%、韓國瑜35%、柯文哲16.1%；賴清德34.7%、韓國瑜33.8%、柯文哲15.3%。

60-69歲方面，蔡英文41.9%、韓國瑜32.6%、柯文哲8.7%；賴清德39.5%、韓國瑜31.1%、柯文哲9.4%。在70歲以上方面，蔡英文36.7%、韓國瑜24.8%、柯文哲4.8%；賴清德34.3%、韓國瑜24.0%、柯文哲4.3％。

▼民進黨內民調支持度族群分佈。（圖／民進黨）

