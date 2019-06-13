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府會關係多次緊繃　北市議長籲柯市府：虛心接受議會監督

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▲▼台北市長柯文哲接受質詢。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市長柯文哲接受質詢。（圖／記者楊亞璇攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會總質詢13日結束，議長陳錦祥結語時表示，此會期共提出322項質詢議題，但他也提到，府會關係不時緊繃，官員為政策辯論固然重要，但也要虛心接受議會監督與質詢，才有辦法讓市政建設做得更好。而柯文哲除了感謝議員監督外，也對官員喊話，不要怕圖利人民，應該要勇敢地增加人民的福祉。

第13屆台北市議會相比過去變動不少，新科議長陳錦祥首次主持議會並發表總質詢結語，他表示，此會期議員共提出322項質詢議題，關心議題除了市長要不要參選總統外，還包括恢復重陽敬老金、擴大敬老卡使用範圍，托嬰中心虐嬰事件檢討、供宅政策調整檢討、大巨蛋容留人數內部會議相關爭議等。

陳錦祥說，議會同仁質詢議題豐富、多元，每位議員都辛苦蒐集資料，非常認真做足功課，市民每人都關心市政，不論大小事，市府官員都應牢牢記住質詢。他也提到，府會關係多次緊繃，官員對政策的辯論固然重要，但也要虛心接受議會監督與質詢，府會雙方要共同努力、融合，才有辦法讓市政建設做得更好。

柯文哲則說，這次議員提出很多題目，回去都市長室直接列管，很多寶貴意見回去都會逐一落實。柯還說，自己絕對是很認真做事，但8萬名員工的團隊，沒有辦法每一個人做事都可以符合社會的期望，「我期望我身為市長自己領頭作為一個模範，認真服務。」

柯文哲也特別對官員喊話，長期以來政府官員都怕圖利人民，「常常就是好像給人民好處就是放水、就是弊案，所以搞到不敢做事」；他認為，台北市政府如今是一個比較有社會信用的政府團隊，應該要勇敢地增加人民的福祉，不是純粹被法規限制住。

柯文哲說，感覺公務員真的被告怕了，幾乎什麼事都不敢做，所以在過去這4年半來，整個台北市政府的社會信用度是有大幅提高，在這種狀態下，可以更勇敢的服務人民、增進人民福祉，有些做不好的地方回去都會檢討。

「也非常謝謝很多議員非常努力地準備題目來跟我們講，整個政府還有哪裡該做、哪個地方該改進的。」柯文哲舉例，像陳永德議員在問，明天馬上就處理，看看怎麼解決；然後大彎北段搞很久，這種陳年老問題，我沒有想到說議員準備這麼充分，辯不過你，回去會處理。然後應曉薇議員講的高爸爸那件事情，我也希望說市府去拜訪高爸爸，請高爸爸不要再拒絕我們，我們去給他道歉。
 

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,台北市議會

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