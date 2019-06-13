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當年婆婆一句話...3寶媽擁16年幸福婚姻　自爆姻緣「有一個祕密」

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▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲女網友在網路上認識了現在的老公，當時因為婆婆的一句話嫁給了他。（示意圖／達志）

地方中心／綜合報導

愛情的緣分說來就會來！一名女網友在臉書發文，19歲在網路上認識了老公，20歲時因為婆婆的一句話，「嫁給我們XX好嗎？」讓她又驚又不知所措的說，「好，我回家問我媽媽。」原PO就這樣嫁給了現在的老公，還已經是3個小孩的媽了，不過她也透露一個小祕密，她和老公的姻緣其實是「太子爺」牽起來的。

女網友在臉書《戀愛公社》發文，20歲的某天和現在的婆婆吃早餐，婆婆問了一句話讓她嫁給老公，而剛好隔年是孤鸞年，於是趕在92年12月跟老公訂婚，過程中沒有求婚、沒有大鑽戒，婚紗也是硬趕拍出來的，就這樣在20歲的那年成了人妻、媳婦，22歲那年當了媽媽，如今婚姻經營了16年，現在也已是3個小孩的母親。

請繼續往下閱讀...

女網友接著說，「有一個祕密，因為家中有信仰神明，神明說我和先生的姻緣是太子爺牽起來的紅線（因為交往期間我跟先生一起去拜過太子爺）。」她還提到，「你問我結婚是不是靠衝動？我說或許我就是吧！20歲才剛畢業懂個頭啊」、「早婚有好也有壞，自己選擇就要自己負責，我沒離婚大家還很意外」。

此文一曝光，網友紛紛留言大讚「婚姻經營了16年不簡單，繼續幸福下去加油」、「要一直很幸福喔」、「結婚，真的都要一個衝動耶」、「好酷喔！媽媽幫求婚」、「衝動才會讓人肯跨入婚姻啊，好在有老天疼，讓妳一矢命中對的人」。

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