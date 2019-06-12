手臂被打瘀青…她交往2年還給渣男20萬　分手竟遭嗆絕情

▲女網友指出，與前男友交往2年多，過程不僅要幫他還債，還被他毆打。（圖／翻攝臉書戀愛公社）

地方中心／綜合報導

愛情總讓人先紅了臉，再紅了眼！一名女網友在臉書發文，與前男友交往2年多，交往過程中沒有時間休息睡覺，生病也是自己去掛急診，還幫前男友還債，而讓她下定決心與前男友分手的關鍵，是因為前男友不斷的欺騙，甚至還毆打她；然而可笑的是，前男友竟還有臉問她，「會不會想他？」讓女網友無奈喊「很可笑」。

女網友在臉書《戀愛公社》發文，「交往2年多來，我付出很多金錢、心力，那段時間我就像一台工作賺錢的機器，從早忙到晚，再從晚忙到早，沒有時間休息睡覺，累倒了、病倒了，也是一個人坐車掛急診，一個人吊點滴，感冒了卻是主管帶我去就醫。」她接著說，「2年來我轉帳給他的金額就近20萬，更別提他跟我拿的現金有多少，我也不想算了，錢再賺就有（雖然還在幫他還債中）。」

而壓倒最後一根稻草，讓2人感情走向終點，是因為女網友的前男友總不斷的欺騙她，更誇張的是，還動手毆打她，讓女網友下定決心離開他。從女網友上傳的照片可以看到，左手臂上有2個超級大的瘀青；而2人的對話也曝光，前男友竟對她說，「沒良心的狼，都不會想我」、「難怪人家說，女人翻臉跟翻書一樣快，離開了比男人絕情。」讓女網友難過的說，「我想，我前男友渣的程度應該無人能及。」

此文一曝光，網友紛紛留言「為什麼還要幫這種垃圾還債」、「好傻，給她錢幹嘛，離開是對的，再怎麼不捨也要放下」、「被打還可以在一起2年，我也蠻意外的」、「這種人走在路上被車撞的話，我都還會嫌車子真倒霉」。

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