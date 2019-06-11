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未滿3M公開懷孕喜訊！陌生人酸「你會流產」　她曝苦衷網心疼：別理臭嘴

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超音波示意圖（圖／達志／示意圖）

▲原PO未滿3個月公開懷孕喜訊，竟遭陌生人酸「你會流產」，她氣炸痛罵「嘴要多賤！」示意圖與本案無關。（圖／達志示意圖）

突發中心／綜合報導

許多孕婦在初期都會被長輩告誡「未滿三個月不能說」，但這對於現代女性來說是一大困擾。一名女網友就分享，因為這個禁忌，讓她得忍著身體的不適外出上班，但孕吐症狀實在太劇烈，讓她決定在個人臉書提早公開，希望同事能分擔工作，但卻遭到陌生人留言酸「未滿三個月公開，你會流產！」讓她氣得痛罵「嘴要多賤啊！！！」

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，因為自己體質的關係，讓她從孕期的5週開始就一直吐，6週之後更是讓她吐到不成人形，而長輩都說三個月才能公開，但因為症狀太劇烈，導致她上班一直請假，到了9週後，她決定提早公開，一方面希望同事別把她當成病毒，另一方面也希望同事能多多分擔較粗重的工作。

原PO先是在個版PO出喜訊，並且設定公開，希望也讓沒有互加好友的同事看到文章，不料，卻有一名陌生人在文章下留言，「未滿三個月公開，你會流產！」她見狀立刻刪掉留言，但事後還是非常在意，氣得發文痛罵「到底！到底是！嘴要多賤啊！！！」

文章一出，不少網友安慰原PO，要她別太在意，留言表示「嘴賤.....我也沒滿3就公開我兒子2歲多了」、「別理嘴臭的人，報應會在他嘴上」、「別想太多！那是別人嘴臭！讓大家知道妳懷孕，至少靠近你的時候小心點，也可以減少碰撞到！」

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關鍵字：懷孕,禁忌,三個月,流產

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