　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「他結婚了」渣男劈腿讓小三懷孕！友看不過怒揭真相　她痛心墮胎怒求償

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼情婦,小三,劈腿,有染,正宮,渣男。（圖／達志／示意圖）

▲吳男瞞已婚身分與李女交往，直到她懷孕友人看不過才告知對方已婚，痛心墮胎怒求償。示意圖與本案無關。（圖／達志示意圖）

地方中心／高雄報導

高雄一名吳姓男子透過社群軟體搭訕結識一名李姓女子，2人相談甚歡進而交往，但吳男卻又在交往期間，瞞著李女與另名何姓女子結婚，直到李女懷孕，何女友人看不下去，便告知她「吳男結婚了」，李女痛心不已決定把肚中孩子拿掉，並向吳男求償，但沒想到對方竟稱2人是「你情我願」，法院審理後則判吳男須賠償李女20萬元。

判決書指出，吳男2018年1月中透過社群軟體傳訊搭訕，2人一拍即合進而交往。交往期間，李女曾發現吳男有小孩，不過他卻強調自己與小孩母親並未結婚，且已分手，還表示未來有意與李女結婚，讓她信以為真繼續與她交往。

然而，同年9月李女發現懷有身孕，某日臉書一名好友突然傳訊，並告知她吳男早已在3個月前與何女結婚，讓她傷心欲絕，決定將肚中孩子拿掉，並要求吳男道歉，隨後拒絕往來，另外還必須賠償她60萬元。

法院審理時，吳男竟辯稱，2人交往時，是李女自願與他發生關係，他並沒有侵害到她的貞操或是人格，因此拒絕賠償，但法官勘驗2人對話紀錄後，發現吳男始終刻意隱瞞已婚身分，害李女始終認為他單身，並投入感情與他交往，甚至發生關係還懷孕，因此不採信吳男說法，再審酌他的經濟能力後，判他須賠李女20萬元。全案可上訴。

【更多新聞】

影／才剛送走老母親...他遇阿羅哈車禍慘死！接連失去2至親　家屬淚流乾難置信

未滿3M公開懷孕喜訊！陌生人酸「你會流產」　她曝苦衷網心疼：別理臭嘴

影／海灘妹「深V圓球開高衩」超兇！他爽拍...女友現身留言　萬人坐等：還活著嗎

ET快訊
哥哥手錶多長？他拿尺一量「答案被打X」　爸媽氣炸槓上老師
蛋疼就醫！他檢查完發現「少1顆臼齒」竟從子孫袋夾出
30K死薪水！她咬牙「買17坪房租人」住家裡卻後悔　曝血淚史

關鍵字：已婚,劈腿,懷孕,墮胎

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

眼前「掉下一輛客運」！他目睹阿羅哈意外　差2分鐘逃死劫

買龍貓抱枕…賣家寄「熊貓」硬凹：這就是　他氣炸這招秒堵嘴對方

農舍飄惡臭！　2製毒廠藏屏東偏鄉　海巡扣安毒近30公斤

他狠殺校花16刀！孤僻殺手「寫綁架日記」：我被關在一個小房間...

「抖胸洗澡摸下體」　男扮平胸女騙10少女自拍2年才落網

快訊／裝甲曳引車過彎撞歪電桿　網友：這下慘了，有得賠了

告白警察PO美圖徵「重案組刑警」　網友喊：案情不單純

後座2孫女嬉鬧！嬤開車轉頭制止　她蹲路邊衰遭擊落...噴飛舊家電堆中

駕訓班「延考生」冒雨原場考照　突遭阻止「要到監理站考」

「大掌櫃」劉泰英住家要被法拍　因為兒子欠債1200萬

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

眼前「掉下一輛客運」！他目睹阿羅哈意外　差2分鐘逃死劫

買龍貓抱枕…賣家寄「熊貓」硬凹：這就是　他氣炸這招秒堵嘴對方

農舍飄惡臭！　2製毒廠藏屏東偏鄉　海巡扣安毒近30公斤

他狠殺校花16刀！孤僻殺手「寫綁架日記」：我被關在一個小房間...

「抖胸洗澡摸下體」　男扮平胸女騙10少女自拍2年才落網

快訊／裝甲曳引車過彎撞歪電桿　網友：這下慘了，有得賠了

告白警察PO美圖徵「重案組刑警」　網友喊：案情不單純

後座2孫女嬉鬧！嬤開車轉頭制止　她蹲路邊衰遭擊落...噴飛舊家電堆中

駕訓班「延考生」冒雨原場考照　突遭阻止「要到監理站考」

「大掌櫃」劉泰英住家要被法拍　因為兒子欠債1200萬

日職／王柏融第三打席滿壘遭K　被變化球騙球棒都噴飛

日職／7上得點圈2名跑者　陽岱鋼遭三振

魏應充攜手四大企業　雲林契作地瓜助農民行銷國際

高以翔「地表最強DJ」抓她手摸鍵盤　老奶奶露燦笑超嗨！

C.T.O六人戀愛經驗公開！　遠距離淡掉「分手原因曝光」

表演設計界奧運！衛武營帶領台灣藝術家前進布拉格「抬轎、測字問事」

眼前「掉下一輛客運」！他目睹阿羅哈意外　差2分鐘逃死劫

小米手環4現身！AMOLED彩色螢幕、《復仇者聯盟》主題限量版還附收藏證書

塑膠吸管掰了！肯德基今起不再提供　自備環保杯還可集點換可樂

不要辣！清心店長來買炸物「吃一口傻眼」　鹹酥雞店員笑：完美報仇了

海灘妹「深V圓球開高衩」超兇！他爽拍...女友現身留言

社會熱門新聞

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將..

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻..

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不..

即／公路總局：阿羅哈司機開車達..

即／文大生換瓦斯桶爆炸　房東4..

快訊／國道阿羅哈客運衝出邊坡　..

渣男騙錢神隱　竟打卡炫捕獲春風

富少飆小牛釀2死3傷　竟怪車子..

快訊／遊覽車衝出國道2死14傷..

剛送走母親...他遇阿羅哈車禍..

即／阿羅哈翻覆2死14傷！司機..

飆車女猛撞　貨車斷折運將破頭亡

中投飆車運將亡　肇事女改口稱...

即／男遭區間車輾斃　身體變形、..

更多熱門

相關新聞

未滿3M公開懷孕喜訊　陌生人酸「你會流產」

許多孕婦在初期都會被長輩告誡「未滿三個月不能說」，但這對於現代女性來說是一大困擾。一名女網友就分享，因為這個禁忌，讓她得忍著身體的不適外出上班，但孕吐症狀實在太劇烈，導致經常請假，讓她決定在個人臉書提早公開，希望同事能體諒，但卻遭到陌生人留言酸「未滿三個月公開，你會流產！」讓她氣得痛罵「嘴要多賤啊！！！」

先有後婚婆婆狂嫌！媳曝雙重標準

妻與大學教授婚外情　總經理夫怒告

結婚前懷孕「種是小王的」　她慌了

孕婦點咖啡　星巴克店員堅決不給

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重傷

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

遠距離每次都做　她和金牛男友「說一段話」後悔

他嫌迪卡儂廉價　網打臉：CP值爆高

小琉球活珊瑚遭刻名留念　網美被肉搜

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不起！

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面