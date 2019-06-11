「他結婚了」渣男劈腿讓小三懷孕！友看不過怒揭真相　她痛心墮胎怒求償

▲吳男瞞已婚身分與李女交往，直到她懷孕友人看不過才告知對方已婚，痛心墮胎怒求償。示意圖與本案無關。（圖／達志示意圖）

地方中心／高雄報導

高雄一名吳姓男子透過社群軟體搭訕結識一名李姓女子，2人相談甚歡進而交往，但吳男卻又在交往期間，瞞著李女與另名何姓女子結婚，直到李女懷孕，何女友人看不下去，便告知她「吳男結婚了」，李女痛心不已決定把肚中孩子拿掉，並向吳男求償，但沒想到對方竟稱2人是「你情我願」，法院審理後則判吳男須賠償李女20萬元。

判決書指出，吳男2018年1月中透過社群軟體傳訊搭訕，2人一拍即合進而交往。交往期間，李女曾發現吳男有小孩，不過他卻強調自己與小孩母親並未結婚，且已分手，還表示未來有意與李女結婚，讓她信以為真繼續與她交往。

然而，同年9月李女發現懷有身孕，某日臉書一名好友突然傳訊，並告知她吳男早已在3個月前與何女結婚，讓她傷心欲絕，決定將肚中孩子拿掉，並要求吳男道歉，隨後拒絕往來，另外還必須賠償她60萬元。

法院審理時，吳男竟辯稱，2人交往時，是李女自願與他發生關係，他並沒有侵害到她的貞操或是人格，因此拒絕賠償，但法官勘驗2人對話紀錄後，發現吳男始終刻意隱瞞已婚身分，害李女始終認為他單身，並投入感情與他交往，甚至發生關係還懷孕，因此不採信吳男說法，再審酌他的經濟能力後，判他須賠李女20萬元。全案可上訴。

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