連假剛過...公園驚見「保險套海」！XX散落一旁　網笑倒：端午要立「蛋」？

▲端午連假剛過，公園內情趣用品、保險套散落一地，網友驚呆。（圖／翻攝爆廢公社）

突發中心／綜合報導

面對連續假期的到來，許多人都會把握時間狂歡，然而，端午連假剛過，有網友卻在一處公園內發現散落一地的保險套，甚至還有使用過的情趣用品，讓他不禁直呼「太誇張」，不少網友見狀也傻眼，開玩笑的說「人家是端午要立『蛋』啦」。

▲公園地板遍布大大小小使用過的保險套，網友直呼「太誇張」。（圖／翻攝爆廢公社）

網友在臉書社團《爆廢公社》貼出幾張照片寫道，「太誇張端午連假」，透過照片可以看到，公園內的草地上，竟遍布了大大小小擦拭過的衛生紙，還有許多使用過的保險套，一旁甚至還出現情趣用品，讓原PO不禁直呼，「公園變極樂公園摩鐵」。

▲公園地板遍布大大小小使用過的保險套，網友直呼「太誇張」。（圖／翻攝爆廢公社）

照片一PO出，不少網友見狀傻眼，直呼「好扯」，也有人打趣的說「人家只是端午節去立蛋而已」、「可能下雨，穿雨衣划龍舟...」、「這種場地也可以喔....感覺好不衛生」。

【更多新聞】

影／海灘妹「深V圓球開高衩」超兇！他爽拍...女友現身留言 萬人坐等：還活著嗎



大媽搭火車硬擠座位間！「渾圓大尻」面前搖來晃去超崩潰 網怒：拜他觀音



省10元停車費...她揹娃猛喬角度鑽不出！好心人一個move扭出柵欄 全網看傻