朋友家庭怎取捨？夜唱慶生妻想跟　朋友嗆「怎那麼愛跟」！壽星無助淚崩

▲哥們相約唱歌慶生老婆想跟卻被嗆，他夾中間無助淚問「朋友家庭怎麼取捨？」。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

突發中心／綜合報導

朋友跟家庭怎麼取捨？一名網友9日晚間接到朋友電話，開口就是問他該如何在家庭跟朋友間做出取捨，原來是因為朋友生日，幾個好哥們相約聚餐慶生，而老婆也想一同參與，便詢問是否能不要熬夜聚餐，沒想到卻引來其他人不滿，開口痛批「你老婆怎麼那麼愛跟？」讓原PO夾在中間，兩面為難。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，朋友生日將近，幾個難得一見的好哥們想相約聚餐唱歌順便慶生，而朋友老婆也想一同幫丈夫慶生，但礙於有小孩要照顧，便詢問是否能不要熬夜聚會，而朋友也詢問友人是否能改吃飯。

然而，此話一出，卻引來其他人不滿，開口痛批「妳老婆怎麼那麼愛跟？ 不能給我們幾個一點時間嗎？帶著她到哪都要顧慮，能不能別跟啊？」而不巧的是，這段言論被朋友老婆看見，她既生氣又難過，「氣的是老公的友人居然說出這種話，難過的是老公沒有幫自己說話。」朋友也因此被夾在中間，不知如何是好。

原PO聽完後提出建議，他認為「幾個不能體諒你有家庭有小孩的朋友 你覺得你還要去想怎麼取捨嗎？你們聚餐唱歌的時間只剩這一晚嗎？你老婆孤身嫁過來，幫你生了兒子 你生日她想一起參與，過分嗎？」原PO也告訴朋友，「未來時間多得很，朋友相聚什麼時候都可以，你老婆把時間都給你跟孩子了，你知道怎麼取捨了嗎？」

文章一出，立刻引來網友熱議，有人贊同原PO所說，認為「結婚後時間都儘量給老婆小孩，這種不會互相的朋友還是謝謝再聯絡了吧」、「什麼是朋友？就是能先站在互相的腳色，替對方想一下，而再做決定的人」、「當然是家庭，尤其一堆酒肉朋友，出事幾個敢相挺的，當了父母就要懂得取捨，不是朋友約就要去的！」

不過，也有人認為，另一伴偶爾出去放鬆，為何老婆一定要跟，「結婚還是有彼此的空間啊，而且老公生日難得跟朋友出去玩，很好啊！！幹嘛非得24小時綁在一起才是愛家好男人？？？」、「換個角度想，跟閨蜜出門也不會想帶老公吧，換個人帶孩子也可以啊」。

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