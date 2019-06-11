才剛送走老母親...他遇阿羅哈車禍慘死！接連失去2至親　家屬淚流乾難置信

▲阿羅哈車禍江姓死者家屬悲慟趕往殯儀館。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐永絮、陳韻如／彰化報導

阿羅哈客運10日深夜從台北開往高雄，行經國道1號彰化戰備跑道206公里處時，失控衝出邊坡，隨後翻覆在平面道路上，釀成3死13人輕重傷。其中一名55歲江姓男子到院前就已失去呼吸心跳，急救後仍宣告不治，家屬接獲消息後，11日上午趕到彰化殯儀館難過的表示，江男10日才剛送走老母親，沒想到晚上就發生事情，接連失去2名摯親也讓家屬痛心不已。

事發後，警消人員趕抵現場緊急將傷者救出送醫，但其中的江男因傷勢過重在到院前就已無呼吸心跳，經急救後，仍宣告不治，其家屬接獲消息後難以置信，前一秒才剛見過面、通過電話的人，竟從此天人永隔...

▲江男兒子難過表示，爸爸平時很照顧家人，是個相當盡責的好爸爸。（圖／記者唐詠絮攝）

江男家屬悲慟表示，他平時待人和善，是一個非常認真負責的好兒子、好爸爸，為了工作，也隻身到高雄，10日返家是為了處理老母親的後事，但沒想到白天1家人才剛送走老母親，晚上江男就出事，讓家屬痛心不已。

這起車禍釀成3死13人輕重傷的悲劇，目前客運駕駛也已出院，並由警方帶回調查，而警方已取得車輛行車記錄器，將持續調查以釐清事發原因。此外，勞動部職安署也將同步進行南北稽查，要比對肇事司機的排班、出勤和休假等資料，釐清究竟有無疲勞駕駛情形。

【相關新聞】

她到高雄看兒子搭上阿羅哈 睡夢中翻車！司機疑精神不濟

原班次延誤...她搭上阿羅哈「死亡班車」！ 同車乘客翻車前緊抓手把逃死

阿羅哈客運釀3死悲劇 死者家屬淚崩：人都走了...不原諒也不行