結婚前懷孕！她開心告訴男友　一查發現「種是小王的」秒慌：只好繼續騙

▲不小心懷上性伴侶的孩子，女網友慌張地尋求網友意見。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者朱世凱／綜合報導

「我真的知錯了，但我也好害怕…。」香港一名女網友發文表示，自己和交往6年的男友準備步入禮堂，但是和過去的性伴侶卻藕斷絲連，最糟糕的是，她近期還不小心懷上了性伴侶的孩子。「我現在充滿罪惡感，因為我打算就這樣欺騙男友一輩子。」

這名女網民在IG粉專「couple.murmur」投稿說，「我今年25歲，18歲時在網路上結識性伴侶，男友則是在我隔年上大學時認識交往的，目前已經在一起6年，也正論及婚嫁。雖然自從認識男友以後，我就不再與陌生男孩曖昧瓜葛，但是唯有這名性伴侶我始終斷不了。」

原PO接著說，「我和性伴侶真的很合，我性需求很大，只有他能幫我解決，我們一星期會約一次，除了開房間以外，其他時候都像普通情侶牽手、逛街、看電影、吃飯，或是去旅行」，但她也堅稱「我很清楚我愛的是我男友。」

「男友一直對我很好，也好溫暖，會給我零用錢等，所以我不希望放棄這段感情。」原PO再稱，她與男友先前也有共識，結婚前不會發生性行為，「所以我們旅行都是分房睡，我希望將性與愛分開，這樣才不會把性伴侶跟男友畫上等號或是做比較，對男友也比較公平，讓他明白我是認真對待他的。」

▼原PO仍堅稱深愛男友。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO說，「男友近期終於買好了房子，我們準備半年後就要結婚，所以我就和性伴侶約好，在男友到大陸出差時『做完最後一次』就不要聯絡。」不料她卻發現自己竟然懷孕了，「我和性伴侶都有穩定的另一半，我不想和男友承認外遇，所以就立刻與和有發生關係，之後對他說自己懷孕。」

「男友得知我懷孕的消息，一點懷疑都沒有，還十分開心。」女網友表示，「不過我卻對此感到相當內疚，因為我騙男友這孩子是他的，還打算帶著這個孩子繼續過下去，我不曉得該怎麼現對他，每天都好怕被發現，希望大家可以給我意見，不要再罵我了，我真的知錯了。」

這則貼文很快就引起網友熱議，一票人都批評女網友「自作自受又自私」，「我真的為你男友感到不值」、「妳根本就配不上對方」、「世界婊耶」、「好難想像」、「大家應該把妳肉搜出來，然後告訴妳男友快離開」、「說要認真對男友，我看妳的做法根本就不是啊」。貼文最後便在一陣謾罵中被移除。

▼女網友發文尋求網友意見。（圖／翻攝自IG粉專「couple.murmur」）