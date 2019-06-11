路上都是垃圾！清潔人員「頂暴雨」默默低頭沿街掃　網淚籲：別再亂丟了

突發中心／綜合報導

有些人會為了自己的方便，隨手就將垃圾往外一丟，導致馬路髒亂不已，為了維護道路的整潔，清潔人員就必須沿街清掃，而11日清晨，各地下著大雨，有網友就在馬路上看到一名清潔人員，正頂著雨沿街撿拾地上的垃圾，讓他不禁想對亂丟垃圾的人說，「看看人家怎麼幫你擦屁股的」。

▲清潔人員頂著雨默默的在路上低頭清掃。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO在臉書社團《爆怨公社》發布一段影片寫道，「我要抱怨隨地丟垃圾的垃圾人」，而影片中，外頭正下著豪雨，但一名清潔人員手拿掃把、畚斗，後方還拉著一台裝有垃圾桶的推車，頂著雨沿街撿拾地上的垃圾。

▲▼外面下著豪雨，但為了維護街道整潔，清潔人員默默的在街道上清掃，讓網友心疼不已。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO見狀相當不捨，把畫面拍下並放上網表示，「看看吧！人家是怎麼幫你擦屁股的」。畫面一出，不少網友見狀紛紛留言，「這種人默默地在付出！」、「真心討厭亂丟垃圾的人！怎麼不把自己也丟掉！清潔人員辛苦了！」、「他們真的很辛苦，請大家要多點公德心」。

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