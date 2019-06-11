　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

路上都是垃圾！清潔人員「頂暴雨」默默低頭沿街掃　網淚籲：別再亂丟了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／綜合報導

有些人會為了自己的方便，隨手就將垃圾往外一丟，導致馬路髒亂不已，為了維護道路的整潔，清潔人員就必須沿街清掃，而11日清晨，各地下著大雨，有網友就在馬路上看到一名清潔人員，正頂著雨沿街撿拾地上的垃圾，讓他不禁想對亂丟垃圾的人說，「看看人家怎麼幫你擦屁股的」。

▲清潔人員冒雨撿垃圾。（圖／翻攝爆怨公社）

▲清潔人員頂著雨默默的在路上低頭清掃。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO在臉書社團《爆怨公社》發布一段影片寫道，「我要抱怨隨地丟垃圾的垃圾人」，而影片中，外頭正下著豪雨，但一名清潔人員手拿掃把、畚斗，後方還拉著一台裝有垃圾桶的推車，頂著雨沿街撿拾地上的垃圾。

▲清潔人員冒雨撿垃圾。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼外面下著豪雨，但為了維護街道整潔，清潔人員默默的在街道上清掃，讓網友心疼不已。（圖／翻攝爆怨公社）

▲清潔人員冒雨撿垃圾。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO見狀相當不捨，把畫面拍下並放上網表示，「看看吧！人家是怎麼幫你擦屁股的」。畫面一出，不少網友見狀紛紛留言，「這種人默默地在付出！」、「真心討厭亂丟垃圾的人！怎麼不把自己也丟掉！清潔人員辛苦了！」、「他們真的很辛苦，請大家要多點公德心」。

【更多新聞】

原班次延誤...她搭上阿羅哈「死亡班車」！　同車乘客翻車前緊抓手把逃死

朋友家庭怎取捨？夜唱慶生妻想跟　朋友嗆「怎那麼愛跟」！壽星無助淚崩

影／海灘妹「深V圓球開高衩」超兇！他爽拍...女友現身留言　萬人坐等：還活著嗎

ET快訊
搭火車到基隆..小情侶「壞壞上下摸」呻吟　座位留謎之液體她傻
中投公路狂飆運將慘被夾死　肇事女改口：快錯過匝道才往外切
阿羅哈疲勞駕駛1年開罰15件！曾提「北高雙駕駛」沒實施就出事
NBA／G5勇士106比105扳回1勝　浪花兄弟連砍救命三分

關鍵字：垃圾,清潔人員,無名英雄

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連假剛過...公園驚見「保險套海」！XX散落一旁　網笑倒：端午要立「蛋」？

大媽搭火車硬擠座位間！「渾圓大尻」面前搖來晃去超崩潰　網怒：拜他觀音

省10元停車費...她揹娃猛喬角度鑽不出！好心人一個move扭出柵欄　全網看傻

LV包送洗拉鍊斷！老闆一個動作秒變「A貨」超崩潰　網驚：最新聯名款？

快訊／雨彈狂炸南台！成功大學鳳凰木倒塌　男大生「準備停車」慘被壓傷

最美的風景呢？浴室玻璃破裂傷人　民宿反控知名攝影師毀損

雨彈狂炸南高屏！樹德科大前「馬路淹成河」　騎士暴雨中推車

海上3天393浬長征中沙群島　「暈船快吐」刑事＆海巡查獲漁船走私毒品

路上都是垃圾！清潔人員「頂暴雨」默默低頭沿街掃　網淚籲：別再亂丟了

阿羅哈客運釀3死悲劇　死者家屬淚崩：人都走了...不原諒也不行

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠上課」一年後變了

快訊／雨彈狂炸南台！成功大學鳳凰木倒塌　男大生「準備停車」慘被壓傷

最美的風景呢？浴室玻璃破裂傷人　民宿反控知名攝影師毀損

雨彈狂炸南高屏！樹德科大前「馬路淹成河」　騎士暴雨中推車

海上3天393浬長征中沙群島　「暈船快吐」刑事＆海巡查獲漁船走私毒品

路上都是垃圾！清潔人員「頂暴雨」默默低頭沿街掃　網淚籲：別再亂丟了

阿羅哈客運釀3死悲劇　死者家屬淚崩：人都走了...不原諒也不行

與好友在KTV吵架...他撂人尋仇連開13槍　瑞芳民宅槍擊案偵破

酒醉隨機扳斷BMW後照鏡　挪威籍男模馬格斯屢傳不到被起訴

中投公路狂飆「小貨卡駕駛夾死」　肇事女改口：快錯過匝道才往外切...

不爆了？吳子嘉開庭沒現身　挨陳菊提告誹謗調解庭延期

「南迴體操教父」董恆毅告別式　饒慶鈴悼祭台東縣旗覆棺…門生不捨

遠距離每次見面都會做　她和金牛男友「說一段話」後悔了：早知我惦惦

這個姓氏好困擾…店員回電確認訂位：請問是「ㄤ先生嗎？」　網笑翻

《黑澀會》米奇「討厭勇兔」氣玉兔不相挺鬧僵！錄到一半不爽走人

全家找狗1hr！里長廣播「關鍵10字」　爸笑哭：全里都認識牠了

蟻居不一定省錢　大安區3坪雅房租金竟要1.8萬　

快訊／雨彈狂炸南台！成功大學鳳凰木倒塌　男大生「準備停車」慘被壓傷

暴雨淹上小腿！崑山科大「水樂園開幕」　學長淡定：你一年級喔？

斷腳髒貓流浪5年「肉肚朝天才睡得穩」　她鼻酸曝背後原因

岡山、阿蓮開始積水　韓國瑜：市府已做好萬全準備

社會熱門新聞

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將..

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻..

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不..

即／公路總局：阿羅哈司機開車達..

快訊／國道阿羅哈客運衝出邊坡　..

即／文大生換瓦斯桶爆炸　房東4..

快訊／遊覽車衝出國道2死14傷..

渣男騙錢神隱　竟打卡炫捕獲春風

即／阿羅哈翻覆2死14傷！司機..

富少飆小牛釀2死3傷　竟怪車子..

飆車女猛撞　貨車斷折運將破頭亡

即／男遭區間車輾斃　身體變形、..

阿羅哈翻覆　乘客：像坐雲霄飛車

2獒犬跑出門　2女遭追咬腿傷倒..

更多熱門

相關新聞

電玩直播主14年沒清房間　挖出100隻活蛆

美國一名電玩玩家「Jaegerrmeister」日前直播了他住了14年「從未打掃」的臥室，只見在昂貴的電腦設備旁邊堆滿了垃圾和各種腐敗的食物，甚至還在其中發現100隻死蛆。該影片吸引了許多粉絲朝聖，並捐款鼓勵他打掃房間，該名玩家也如網友期待地將房間整理乾淨。

終結垃圾味「消臭+吸汁」關鍵是它

衝浪勝地滿州佳樂水　3小時清出半噸多垃圾

聖母峰清11噸垃圾　雪巴人收屍完當清道夫！

女網紅公園撿垃圾！監視器打臉讓網怒了

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不起！

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重傷

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

他嫌迪卡儂廉價　網打臉：CP值爆高

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

即／公路總局：阿羅哈司機開車達9小時

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面