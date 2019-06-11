原班次延誤...她搭上阿羅哈「死亡班車」！　同車乘客翻車前緊抓手把逃死

▲國道1號南下彰化段，阿羅哈客運衝出邊坡。（圖／地方中心翻攝）

記者唐永絮、陳韻如／彰化報導

阿羅哈客運10日深夜從台北開往高雄，行經國道1號彰化戰備跑道206公里處時，失控衝出邊坡，隨後翻覆在平面道路上，釀成3死13人輕重傷。事發後，駕駛郭明德聲稱是為了閃避掉落物才因此失控，但車上多名乘客表示，駕駛開車一路搖晃，甚至一度偏向路肩，還壓到貓眼，隨後就發生意外，目前詳細的車禍原因，還有待警方進一步調查釐清。

一名被送往衛服部彰化醫院的施姓女子表示，她住在高雄，與爸爸北上到新竹探望哥哥及弟弟，準備搭車南下回高雄，而原定是要搭乘6點從台北發車的班次，但因車子延誤，於是改搭下一班，但沒想到竟因此搭上這班「死亡班車」，讓她餘悸猶存的說，還好跟爸爸只受到輕傷。

▲車上乘客翻車前緊抓手把，逃過死劫。（圖／地方中心翻攝）

施女還提到，上車後就覺得車子很不穩，一路搖搖晃晃，駕駛還會突然剎車停住之後再往前開，當時就覺得很奇怪，但之後因為累到睡著，不料卻突然翻車，她才被嚇醒。

此外，另一名徐姓男子也因車禍導致全身多處挫傷，但已出院，而本身是大貨車司機的他向記者表示，翻車前他感覺到車子要衝出路肩，嚇得連忙緊抓手把，才沒受到重傷。目前客運駕駛已出院，並由警方帶回調查，而警方也已取得車輛行車記錄器，將持續調查以釐清事發原因。

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