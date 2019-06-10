畢業歌票選倒數3天！明道中學、曙光女中差不到百票搶第一

▲2018高校畢業歌《路》MV。（圖／翻攝影片）



生活中心／綜合報導

ETtoday x Xperia 1 2019高校畢業歌票選活動，自6月3日開跑以來，吸引全國高中生關注，每日都湧進ETtoday新聞雲投票。目前票選進行至中段，距離結束只剩最後三天，現在暫居第一高票的是台中明道中學有6,117票，第二高票為新竹曙光女中6,066票，兩所學校相差不到百票，第三高票的則是台北西松高中，有5,765票。新聞雲App下載傳送門

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由ETtoday與擎天娛樂共同舉辦的2019高校畢業歌，今年來到第三年，本屆參加票選的學校共有105所。第一階段票選自6月3日至12日，共9天，從票選開始後，各校競爭激烈，尤其明道中學、曙光女中、西松高中三所學校持續纏鬥，票數差距百票以內，排名時刻變換。

▲2019高校畢業歌票數即時更新。（圖／翻攝網頁)



上周適逢學校畢業典禮以及端午連假，同學們依舊積極為自己創作的畢業歌拉票，包括建國中學、雙溪高中、北市陽明高中、興大附中、百齡高中等，票數皆有明顯上升。（快去新聞雲App投票）

截至6/10上午11點止，位居前30名的學校分別為：明道中學、曙光女中、西松高中、北市陽明高中、南光高中、揚子高中、安康高中、復旦高中、屏東女中、衛道中學、雙溪高中、前鎮高中、青年高中、新竹女中、興國高中、苗栗農工、華江高中、暨大附中、建國中學、再興中學、興大附中、新民高中、百齡高中、南山高中、私立東山高中、高雄女中、新竹高中、新竹高工、東港高中、虎尾農工。

▲各校在各大社群平台積極為自己的畢業歌拉票。（圖／翻攝Meteor）



目前票數還沒擠進前30所學校的同學也不要灰心，票選還有倒數3天，趕緊號召學校同學、親朋好友一起集氣投票。最終排名將會影響是否能錄製2019高校畢業歌合輯歌曲，趕快來投票！！！

投票說明看這裡

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