快來參加！高校畢業歌票選　簡單3步驟選你最愛畢業歌

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《ETtoday新聞雲》主辦的「ETtoday x Xperia1 2019高校畢業歌」活動，今年報名參賽學校數量高達106所，競爭十分激烈。即日起至6月12日可在App上直接聽取畢業歌，並將選票投給您喜歡的學校。最終票選結果的前30首畢業歌曲，將在「校內代表互投」階段獲得保證票數10票，還可在8月11日發表會上演出。只要下載《ETtoday新聞雲》App並登入／加入會員，即可投票給你心中喜愛的年度高校畢業歌，每人每天可以投10票，投越多抽獎機會越多。這不只可以幫助參賽學校們進入決賽，還有機會獲得五月天分隊公仔、原燒餐卷等好禮，快點下載《ETtoday新聞雲》App投票去！
【活動時間】
2019/6/3（一）11:00～2019/6/12（三）23:59止
【活動方式】
1. 下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載）
2. 開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面。
3. 聽取歌曲並投票給你支持的參賽學校。
4. 投票完成獲得抽獎資格。
【加入會員】
1. 點選App主頁下方右邊「會員設定」開啟後，點選【立即登入】。
2. 點選申請註冊，以「手機號碼」完成註冊及驗證。
3. 完成會員註冊／登入後，點選App下方中間活動欄位，即可開始活動！
※請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，才能確保中獎。