▲反骨男孩酷炫大膽示愛！號召高校生拍短片，把「它」搶回家。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲酷炫大膽示愛！號召熱愛拍片的高校生們報名參加2019高校畢業歌「Xperia 1創作會外賽」，一起搶它回家。（圖／記者張凱喨攝，以下同）

記者吳思瑤／台北報導

「你是我在找的那位女孩嗎...應該是妳吧」反骨男孩酷炫認真徵友中！開出最在乎的唯一條件要符合「獨立」，他說「除了經濟獨立外，也要支持我的工作才行，因為大部分時間都在拍片。」認為有距離的感情最美，就像Sony Xperia 1一樣，拍攝各種不同距離的畫面都會很美。

▲反骨酷炫公開徵友，喜歡獨立女孩，有距離感最美，如同Sony Xperia 1手機。



原來最近讓酷炫感興趣的就是這支Sony Xperia 1，加上手機內建有一個Cinema Pro的APP，可以針對不同環境狀態，拍攝出不同效果，直逼專業度相機功能，不管是快門速度、焦距，使用一般手機是無法變換的，但Xperia 1做得到；常拍片的人應該都遇過，如果場景是在太陽下，光是要縮的，但如果在沒有遮光板這些專業器材輔助，用Sony Xperia 1就行，壓光能力強、IOS可以到40，非常吃香！

▲酷炫實際用Sony Xperia 1拍片，誇讚內建Cinema Pro的APP夠用又上手。

拍攝拍到一半突然開黃腔？「天啊！我想攝哪，就攝哪…好方便喔」其實是酷炫老師看到一個超強功能，擁有三顆大光圈的高畫素鏡頭，鏡頭焦段分別是16mm超廣角鏡頭、多功能26mm鏡頭和有2倍光學變焦的52mm鏡頭。「好比說一般攝影出來要帶鏡頭，但拿這支手機就能搞定。」所以不管在什麼情境下，都可以拍出美麗的畫面。

▲擁有三顆大光圈的高畫素鏡頭，針對不同意境，色溫隨時調整，在任何情境下都美。

因為手機本身有三顆鏡頭，想怎拍就怎麼拍，不管是冷色調、明亮感、黑白甚至帶一點詭譎感，針對不同類型意境，色溫可以隨時調整。酷炫簡單舉例出幾點「如果想拍陷阱妹特輯的話，可以用冷色調從頭拍到尾；如果想拍8+9社會搖效果的話，建議直接切黑白，走一種比較強烈的風格」。這些功能對喜歡拍片的人來說很加分，畫面如果是21：9的電影規格，那展現出來的視覺精準度又更完美了。

▲鏡頭焦段分別是16mm超廣角鏡頭、多功能26mm鏡頭和有2倍光學變焦的52mm鏡頭。

大家常會疑惑「4K真有必要嗎？」對於影片創作者來說，酷炫就表示「有必要！因為現在很多畫面會突然放大，然後放大就是得做一點效果，所以只有1080p就不夠。」對於每次拍攝要求都很高的他，花不少時間檢視自己和別人的作品，當格式規格越高，就會越加分。

▲對於影片創作者來說4K很有必要！為了不斷提升影片品質，拉高競爭力。

Sony Xperia 1從外觀來看跟其他手機不一樣，螢幕尺寸是21：9，也是電影原始錄製的格式，所以不管是拍片看片都像置身在電影院，而且還可以支援播放4K HDR影片，讓色彩的精準度提高，非常適合影片創作者使用。

▲21：9電影比例格式，用Sony Xperia 1看片拍片，如同置身電影院一般。

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「Xperia 1創作會外賽」優勝者獎項如下：

第一名：獨得2支Xperia 1手機(價值$61,980)

第二名：獨得2支Xperia 10 Plus手機(價值$23,980)

第三名：獨得2支Xperia 10手機(價值$19,980)

加碼獎：鼓勵民眾參與投票，將抽獎送出3支Xperia 10手機(價值$29,970)

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