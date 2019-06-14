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「2019高中原創畢業歌合輯」名單出爐！竹中竹女並列第一

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▲2019高校畢業歌。（圖／ETtoday）

生活中心／綜合報導

「2019高中原創畢業歌合輯」名單出爐啦！去年人氣超高的《新竹女中》今年再度蟬聯冠軍！《新竹高中》與竹女同票並列第一，搶進30所學校名單內，北部學校包括建國中學、北一女中、景美女中；中部的台中女中、明道中學；南部的高雄女中、屏東女中等學校皆順利上榜。詳細名單如下，快來看看你的學校有沒有入選！

新竹高中畢業歌《沙漏》MV。(圖／翻攝Youtube)

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▲新竹高中畢業歌《沙漏》MV。(圖／翻攝Youtube)

「2019高中原創畢業歌合輯」活動，由《ETtoday新聞雲》進行第一階段票選，自6月3日至6月12日，共吸引9萬3千多人次參與，參與投票除了可以支持心目中最強最喜歡的高校畢業歌，讓喜歡的學校進入前30名，獲得保證票數10票，還有機會抽獎獲得五月天分隊公仔、原燒餐券、和肯德基餐券等好禮。

第二階段「校內代表互投」由各校的負責人與團隊利用一週時間聽過所有參與徵選學校的畢業歌，討論出30首心中認為應該收錄合輯的作品。由一位代表投票，開放四小時以表單匿名投票，最後兩校未投，以其他103所學校共計投出3090張選票，再與第一階段保證票數加總，統計出最終入選名單。

除了票選最喜愛的高校畢業歌外，下個階段要讓大家看看這些神級畢業歌的MV！耳朵享受完音樂，輪到眼睛享受！《ETtoday新聞雲》於7月8日至7月30日舉辦高校畢業歌MV人氣票選，看畫面更有感，來看看現在的高中生多有才！校園隱藏版明星臉、校花校草等級男女主角等你一起發掘！還有還有最後重頭戲，8月11日將舉辦2019高校畢業歌直播發表會，今年的表演嘉賓不僅人氣爆棚，也兼具創作及歌唱實力，還有一位超大咖天王將到場與畢業生同樂！敬請期待今年夏天高校界最Chill音樂派對－2019高校畢業歌直播發表會


入選名單如下

新竹女中
新竹高中
明道中學
建國中學
高雄女中
西苑高中
前鎮高中
瑞祥高中
興大附中
曙光女中
暨大附中
上海台商子女學校
復旦高中
僑泰高中
興國高中
金門高中
正心中學
景美女中
西松高中
北市陽明高中
衛道中學
新竹高工
私立東山高中
南光高中
雙溪高中
台中家商
台中女中
屏東女中
北一女中
內壢高中

票選得獎名單

2019高校畢業歌第一階段票選活動中獎名單。（圖／ETtoday）

特別感謝名單：

景美女中流音社、海山高中流音社、桃園新興高中吉他社、內壢高中吉他社、精誠中學吉他社、嘉義高工吉他社、興國高中熱音社、興國高中吉他社、新營高中吉他社、新化高中熱音社、南科實中熱音社、鳳山高中吉他社、花蓮高商熱音社、高雄高商吉他社、前鎮高中熱音社、台中家商熱音社、台中家商吉他社、華江高中熱音社、華南高商吉他社、長榮中學熱音社、南大附中熱音社、南大附中吉他社、北門農工熱音社

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關鍵字：2019高校畢業歌,高中原創畢業歌合輯,高校畢業歌

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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