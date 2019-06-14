「2019高中原創畢業歌合輯」名單出爐！竹中竹女並列第一

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「2019高中原創畢業歌合輯」名單出爐啦！去年人氣超高的《新竹女中》今年再度蟬聯冠軍！《新竹高中》與竹女同票並列第一，搶進30所學校名單內，北部學校包括建國中學、北一女中、景美女中；中部的台中女中、明道中學；南部的高雄女中、屏東女中等學校皆順利上榜。詳細名單如下，快來看看你的學校有沒有入選！

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▲新竹高中畢業歌《沙漏》MV。(圖／翻攝Youtube)



「2019高中原創畢業歌合輯」活動，由《ETtoday新聞雲》進行第一階段票選，自6月3日至6月12日，共吸引9萬3千多人次參與，參與投票除了可以支持心目中最強最喜歡的高校畢業歌，讓喜歡的學校進入前30名，獲得保證票數10票，還有機會抽獎獲得五月天分隊公仔、原燒餐券、和肯德基餐券等好禮。

第二階段「校內代表互投」由各校的負責人與團隊利用一週時間聽過所有參與徵選學校的畢業歌，討論出30首心中認為應該收錄合輯的作品。由一位代表投票，開放四小時以表單匿名投票，最後兩校未投，以其他103所學校共計投出3090張選票，再與第一階段保證票數加總，統計出最終入選名單。



除了票選最喜愛的高校畢業歌外，下個階段要讓大家看看這些神級畢業歌的MV！耳朵享受完音樂，輪到眼睛享受！《ETtoday新聞雲》於7月8日至7月30日舉辦高校畢業歌MV人氣票選，看畫面更有感，來看看現在的高中生多有才！校園隱藏版明星臉、校花校草等級男女主角等你一起發掘！還有還有最後重頭戲，8月11日將舉辦2019高校畢業歌直播發表會，今年的表演嘉賓不僅人氣爆棚，也兼具創作及歌唱實力，還有一位超大咖天王將到場與畢業生同樂！敬請期待今年夏天高校界最Chill音樂派對－2019高校畢業歌直播發表會！



入選名單如下

新竹女中

新竹高中

明道中學

建國中學

高雄女中

西苑高中

前鎮高中

瑞祥高中

興大附中

曙光女中

暨大附中

上海台商子女學校

復旦高中

僑泰高中

興國高中

金門高中

正心中學

景美女中

西松高中

北市陽明高中

衛道中學

新竹高工

私立東山高中

南光高中

雙溪高中

台中家商

台中女中

屏東女中

北一女中

內壢高中

票選得獎名單

特別感謝名單：

景美女中流音社、海山高中流音社、桃園新興高中吉他社、內壢高中吉他社、精誠中學吉他社、嘉義高工吉他社、興國高中熱音社、興國高中吉他社、新營高中吉他社、新化高中熱音社、南科實中熱音社、鳳山高中吉他社、花蓮高商熱音社、高雄高商吉他社、前鎮高中熱音社、台中家商熱音社、台中家商吉他社、華江高中熱音社、華南高商吉他社、長榮中學熱音社、南大附中熱音社、南大附中吉他社、北門農工熱音社