高中畢業生看過來！6/15「Youtuber養成班」開課啦！

活動小組／企劃報導



▲《ETtoday新聞雲》主辦的「ETtoday x Xperia1 2019高校畢業歌」活動

2019高校畢業歌活動正式開跑！身為熱血畢業生除了創作歌曲和拍攝MV，你也嚮往成為新手Youtuber嗎？想學習以Sony旗艦手機創作出有趣又專業的影片，快來參加Youtuber養成班教學講座「用Xperia 1拍出大師級的作品」吧！活動全程免費，6月15日於劍潭青年活動中心舉辦，限額30名學員，除了有專業講師教學，網紅關韶文也將到場互動，學員可以人手一機Xperia 1體驗實拍、現場實作，結業得獎作品還有機會獲得Xperia驚喜小禮，並可搶先報名高校畢業歌「Xperia 1創作會外賽」，優勝者可於8月11日決賽直播舞台與歌手鄭可強（小烏龜）同框，並可獲得全新Xperia 1乙支（市價30,990元）。►►►點我報名



▲Xperia 1搭載全新三鏡頭相機，結合Sony集團相機技術，帶來「人眼追蹤對焦」功能。（圖／Sony Mobile提供）

大師級手機 Xperia 1 助你完成創作 知名Youtuber關韶文現身突擊

課程內容規畫豐富有趣，現場提供Xperia 1人手一機使用，讓你以最新Sony旗艦手機創作實拍，專業講師團隊教授實用的錄影知識、Cinema Pro電影級專業錄影功能拍攝及後製教學，最後則是實際分組拍攝的教學體驗。此外，知名Youtuber關韶文也將突擊活動現場一同共襄盛舉，讓你邊玩邊學習！►►►點我報名

揪好友參加高校畢業歌「Xperia 1創作會外賽」，登上榮耀大舞台

參與講座者可優先報名高校畢業歌「Xperia 1創作會外賽」，只要以Xperia 1手機拍攝60秒創意MV、歌曲模仿等作品，再經由網友投票和《聲林之王第一季》藝人鄭可強（小烏龜）評審評分，優勝者將可於8月11日高校畢業歌決賽直播舞台與鄭可強同框，並獲得乙支Xperia 1旗艦手機（市價30,990元）。熱血高校畢業生們，現在就廣招好友參加報名的行列吧！►►►點我報名



▲Xperia 1旗艦機全新亮相。（圖／Sony Mobile提供）

詳細資訊：

活動：「用Xperia 1拍出大師級的作品」教學講座

時間：2019年6月15號 13：30～17：30

地點：劍潭青年活動中心（台北市士林區中山北路四段16號）

對象：高中應屆畢業生，高校畢業歌參賽者尤佳

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