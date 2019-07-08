高校畢業歌MV人氣票選開跑！最速2步驟教你怎麼投票

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《ETtoday新聞雲》主辦的「ETtoday x Xperia1 2019高校畢業歌」活動正如火如荼進行中！目前比賽來到第二階段的「人氣MV票選」，即日起至7/30（二），只要下載《ETtoday新聞雲App》並登入／加入會員即可參加投票！快來票選出你最喜愛的高校畢業歌MV，最終票選結果的前五名學校，將於8/11（日）的發表會上接受頒獎。每人每日可以投5票，投票還有機會獲得8/11直播發表會入場門票，當天有林宥嘉、高爾宣、周興哲、鄭可強、許維芳、鄭心慈藝人表演，另外還有拍立得相機及西堤餐券等獎品等你抽，投越多抽獎機會越多！快快來投票！

【活動時間】

於2019/7/8(一) 11:00～2019/7/30(二) 23:59止

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【活動方式】

1. 下載《ETtoday新聞雲App》，並登入／加入會員。



2. 點選「高校畢業歌MV點我去投票」進入活動頁面，投票給你支持的學校

※只要投票完成，就獲得抽獎資格！！每天投越多越有機會得獎唷！

【加入會員】

1. 點選App主頁下方右邊「會員設定」開啟後，點選【立即登入】

2. 點選申請註冊，以「手機號碼」完成註冊及驗證

3. 完成會員註冊／登入後，點選App下方中間活動欄位，即可開始活動

※ 請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，開通手機認證，以免影響中獎權益！