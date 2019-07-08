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高校畢業歌MV人氣票選開跑！最速2步驟教你怎麼投票

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▲2019高校畢業歌MV人氣票選

生活中心／綜合報導

《ETtoday新聞雲》主辦的「ETtoday x Xperia1 2019高校畢業歌」活動正如火如荼進行中！目前比賽來到第二階段的「人氣MV票選」，即日起至7/30（二），只要下載《ETtoday新聞雲App》並登入／加入會員即可參加投票！快來票選出你最喜愛的高校畢業歌MV，最終票選結果的前五名學校，將於8/11（日）的發表會上接受頒獎。每人每日可以投5票，投票還有機會獲得8/11直播發表會入場門票，當天有林宥嘉、高爾宣、周興哲、鄭可強、許維芳、鄭心慈藝人表演，另外還有拍立得相機西堤餐券等獎品等你抽，投越多抽獎機會越多！快快來投票！

【活動時間】
於2019/7/8(一) 11:00～2019/7/30(二) 23:59止

請繼續往下閱讀...

【活動方式】
1. 下載《ETtoday新聞雲App》，並登入／加入會員。

▲2019高校畢業歌人氣MV票選

 
2. 點選「高校畢業歌MV點我去投票」進入活動頁面，投票給你支持的學校
※只要投票完成，就獲得抽獎資格！！每天投越多越有機會得獎唷！

▲2019高校畢業歌人氣MV票選

【加入會員】
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3. 完成會員註冊／登入後，點選App下方中間活動欄位，即可開始活動
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關鍵字：2019高校畢業歌,高中原創畢業歌合輯,MV票選

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