空服員釀罷工！交部曝協助調度運能原因　「離島獨營航線」是關鍵

▲為因應空服員罷工衝擊，交通部擬計畫，協調國防部啟動軍機疏運旅客。（圖／資料照／民航局提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園市空服員職業工會醞釀發動罷工，交通部隨即擬定「ABC計畫」協助調度運能疏運，此舉引來工會批評失去中立立場，更是打壓工會團結權。對此，交通部強調，因馬祖航線為立榮航空獨營，一旦發動罷工，恐嚴重衝擊交通已相對不便的離島居民權益，同時也強調，彌補運能缺口的所有航次，都均會收費。

長榮航空勞資爭議持續延燒，桃園市空服員職業工會取得罷工權，恐連帶衝擊「立榮航空」國內線。交通部表示，由於實際罷工日期未明，為維護旅客權益，必須整備運能因應，其中獨營或占半運能之離島航線，政府有責維持疏運。

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交通部指出，馬祖航線由「立榮航空」獨營，澎湖與金門，立榮所占運能亦約半數，一旦空服員罷工影響「立榮航空」營運，原本交通已相對不便的離島居民，行的權益將受到嚴重衝擊。

▲交通部指出，未來若啟動軍機投入離島運輸，僅限彌補罷工所導致的運能缺口，且所有航次均須收費。（圖／資料照／民航局提供）

交通部強調，未來若啟動軍機投入離島運輸，將僅限於彌補罷工所導致的「立榮航空離島航線」運能缺口，且所有航次均須收費，另外，航空公司一旦無法提供服務，也須負退票或賠償責任。

對於空服工會批評交通部擬定疏運計畫是在反制罷工，交通部強調，勞工爭取勞動權益，與政府維護民眾的公共利益，兩者應是一體兩面、相輔相成，並非互斥；相信勞工爭取權益的目標是資方，也無意造成無辜旅客之不便或損失，稱「協助疏運是替航空公司卸壓」之言，實乃誤解。