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空服員10日勞資協商會前會添變數？長榮：是否出席未定

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▲▼桃園市空服員職業工會,工會秘書長鄭雅菱。（圖／記者許展溢攝）

▲桃園市空服員職業工會認為，對於協商中的訴求等，並不是這麼的樂觀。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢、胡順惠／台北報導

勞動部6月10日將邀請長榮航空勞資雙方進行協商會議。桃園市空服員職業工會今（8日）指出，對於協商中的訴求條件，並沒有這麼樂觀，如直播要採取何種形式等。長榮回應，還在討論要不要出席10日的協商會。

工會秘書長鄭雅菱表示，10日會前會協商的訴求內容、條件為何，並沒有這麼樂觀，因為目前雙方連坐下來談的共識都沒有，也要先釐清正式直播要採取怎樣的形式， 工會不排除直播，但必須公平、公正，希望資方遵守工此前提。

請繼續往下閱讀...

對於交通部動用資源，協調軍機等動作協助資方運輸。鄭雅菱指出，學者、律師都說這是一個錯誤決定，讓政府扮演不中立的角色，工會也認為交通部這樣做，是助長資方對工會非常強硬的態度，因資方有交通部當靠山，現在對工會訴求跟之前提的協商方案沒有太多前進，只希望資方真正重視工會，更希望政府別在中間扮演協商資方的角色。

▲▼桃園市空服員職業工會,工會秘書長鄭雅菱。（圖／記者許展溢攝）

▲工會秘書長鄭雅菱說，交通部明知道資方過度強硬，對外還要協助疏運。（圖／記者許展溢攝）

鄭雅菱也提到，勞動部跟交通部很積極希望找勞資雙方談，看訴求共識能不能靠近，但非常不明白的是，交通部的人明知道資方過度強硬，對外還要協助疏運，今天會有此情況正是交通部造成。

外界對罷工預告期呼聲高，鄭雅菱說，確實擔心修法後更不利勞工，尤其罷工程序在台灣已非常嚴謹，以長榮工會為例，去年底就申請勞資爭議條件，準備罷工程序，等將近半年，期間舉辦多次遊行、記者會等，就都是在告訴社會大眾，工會正在籌備罷工、有可能罷工。

鄭雅菱認為，但現在狀態，長榮沒有想要解決勞資爭議，只希望給出明確罷工日期，但給出日子，對工會的傷害是，長榮會去準備更好的應變，如此一來，就算工會發動罷工，對資方也毫無影響力，罷工預告等於是一件歧視，也消滅工會的作法。

▲▼交通部次長王國材說明uber條款。（圖／記者賴文萱攝）

▲次長王國材表示，交通部尊重勞工罷工權。（圖／記者賴文萱攝）

至於哪個時段最有可能罷工？鄭雅菱強調，到底是不是會罷工？何時會發生？這都取決資方對工會態度、尊重，不管有沒有進入協商，也不管是什麼時候，工會都已取得罷工權，這過程也會去看資方態度、誠意，如是否惡搞組員班表，會前會前資方是否能夠改變原本強硬立場，只要看不到這些，就隨時會發動罷工。

長榮航空表示，內部還在討論要不要出席10日的協商會，目前尚未決定。

針對工會批交通部不要在中間扮演協商資方角色，次長王國材表示，交通部尊重勞工罷工權，也積極溝通勞資雙方儘早達成協議避免罷工，但是勞資爭議傷及無辜旅客，交通部必須採取行動，這是航空業主管機關的責任。

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關鍵字：長榮航空,空服員,勞動部,交通部,王國材,鄭雅菱,桃園市空服員職業工會,勞資

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