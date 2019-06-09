長榮航空10日出席空服員勞資協商會前會　交部召開應變會議

▲長榮航空勞資爭議未解，雙方10日展開勞資協商會前會議。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園市空服員職業工會取得合法罷工權，勞動部預計10日邀請長榮航空勞資雙方進行協商會前會議。對此，長榮航空9日確定會派員出席參加，但會議過程會不會開放直播或媒體，流程細節要看勞動部安排。另針對交通部也將召開罷工交通疏運應變會議，空服員工會則回應，希望交通部應該協助解決這場勞資爭議。

勞動部預計10日下午3點邀請長榮航空勞資雙方進行協商會前會議，長榮航空昨日還在討論要不要出席，讓外界擔心空服員罷工將一觸即發。對此，長榮航空9日正式確定會參加會議，但會議過程是否開放直播或媒體，細節則要看勞動部安排。

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另外，交通部也預計10日下午5點半邀集長榮、華航等召開罷工交通疏運應變會議，交通部長林佳龍將出席，應變小組主要將就「航班調度及旅客服務」、「場站服務」、「旅行業務」及「勞資協調」等四大任務分組進行準備情形報告。

▲桃園市空服員職業工會7日取得合法罷工權。（圖／記者許展溢攝）

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱回應，希望明天勞資雙方能順利進行會議，好好討論未來正式協商的程序跟方式，並呼籲資方不要再抹黑工會；但就交通部要召開疏運應變會議部分，她則表示，工會擔心長榮高層會出席應變會議，導致勞資協商會讓沒有決定權的長官參加，呼籲交通部應該把重點放在協助雙方解決罷工爭議，而不是協助疏運，幫助長榮航空解除罷工壓力。

長榮航空爆發勞資爭議，空服員工會7日取得合法罷工權，不僅全體會員中同意票比例達68%，達過半門檻；在長榮分會會員中，同意票比例更達90%，超過8成門檻，即日起，隨時有可能發動罷工。