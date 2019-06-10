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交通部擬「ABC計畫」反制罷工　空服工會怒了：失去中立還打壓工會

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▲▼桃園市空服員職業工會召開記者會質疑交通部失去中立立場，打壓工會團結權。（圖／記者賴文萱攝）

▲桃園市空服員職業工會召開記者會質疑交通部失去中立立場，打壓工會團結權。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園市空服員職業工會7日取得罷工權，上午召開記者會三問交通部長林佳龍，質疑為何打算傾國家之力、花納稅人的資源，幫助解決罷工時的疏運問題，並怒批這不只失去中立立場，更是打壓工會團結權。對此，交通部回應，身為民航事業之目的事業主管機關，有責確保旅客權益。

長榮航空勞資爭議未解，空服員工會恐隨時發起罷工行動，交通部為此緊急召開相關疏運應變會議，但空服工會出面召開記者會指出，交通部參與重啟協商會議時曾表示，長榮航確實很強硬，然而目前勞資雙方連是否能順利協商前都不確定，交通部卻急著幫長榮航疏運卸除資方未來的壓力，請問部長林佳龍知道自己正在助長長榮航的強硬嗎？

請繼續往下閱讀...

▲▼桃園市空服員職業工會召開記者會質疑交通部失去中立立場，打壓工會團結權。（圖／記者賴文萱攝）

▲空服工會批評交通部，現在出面協助疏運是在助長資方強硬態度。（圖／記者賴文萱攝）

工會也質疑，交通部在勞資爭議中，傾國家之力、納稅人之資源解決長榮航空本來該面對工會的壓力，是否有圖利特定財團，並打壓工會團結權的嫌疑呢？工會另指出，長榮航空以自身為百分之百民營公司、沒有國家支援的因素，當作拒絕工會禁搭便車訴求的理由，然而交通部卻要出動軍機幫私人企業擦屁股，請問林佳龍部長這樣還會認為工會不應該爭取禁搭便車嗎？

工會表示，交通部要做的並不是想方設法替長榮航擦屁股，而是要求資方不要擴大事態，拿出誠意、正視工會訴求、對等協商。現在交通部出面協助罷工疏運，正是助長資方對工會的強硬態度，因有政府在背後撐腰，難怪在前兩次重啟協商會議裡，資方提出的方案比之前還要差。

▲立榮小金門媒體團-2天1夜。金門,金門尚義機場,立榮航空,ATR72-600,旅客。（圖／記者季相儒攝）

▲交通部強調，馬祖航線由「立榮航空」獨營，澎湖與金門，立榮所占運能亦約半數，一旦空服員罷工，原本交通已相對不便的離島居民，行的權益將受到嚴重衝擊。（圖／記者季相儒攝）

對此，交通部發出聲明回應，桃園市空服員職業工會宣布取得罷工權，恐連帶衝擊「立榮航空」國內線，其中，馬祖航線由立榮航空獨營，澎湖與金門，立榮所占運能亦約半數，一旦空服員罷工影響，原本交通已相對不便的離島居民，行的權益將受到嚴重衝擊。

由於實際罷工日期未明，為維護旅客權益，交通部必須整備運能因應。交通部表示，運能整備是為疏運旅客，其中獨營或占半運能之離島航線，政府有責維持疏運，且均須收費，航空公司一旦無法提供服務，也須負退票或賠償責任。

交通部強調，身為民航事業之目的事業主管機關，有責確保旅客權益。勞工爭取勞動權益，與政府維護民眾的公共利益，兩者應是一體兩面、相輔相成，並非互斥；相信勞工爭取權益的目標是資方，也無意造成無辜旅客之不便或損失，稱「協助疏運是替航空公司卸壓」之言，實乃誤解。

面臨可能衝擊旅客的空服員罷工行動，交通部近期擬定ABC應變計畫，包括其他航空加班、海運加開船班、國防部軍機協助等，確保旅客權益。

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關鍵字：桃園市空服員職業工會,空服員工會,交通部,空服員罷工

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