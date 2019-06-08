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長榮空服員隨時可能罷工！交通部擬ABC計畫　10日再開應變會議

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▲▼長榮空服員工會遊行。（圖／記者季相儒攝）

▲長榮空服員工會日前上街遊行。（圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮航空空服員勞資爭議持續延燒，昨（7）日通過罷工投票雙門檻，正式取得罷工合法權，24日前都有可能罷工。交通部今日發出聲明表示，勞資爭議傷及無辜旅客，交通部必須採取行動，已擬定ABC應變計畫，包括其他航空公司加班、海運加開船班、國防部軍機協助等確保國內航線不中斷，將於10日召開應變會議。

桃園市空服員職業工會7日宣布取得合法罷工權，不少民眾及旅行業者擔心出國行程及權益受損。交通部今表示，尊重勞工罷工權，也積極溝通勞資雙方儘早達成協議，避免罷工，但是勞資爭議傷及無辜旅客，交通部必須採取行動，這是航空業主管機關的責任。

請繼續往下閱讀...

交通部表示，為強化民航勞資爭議預防機制，保障旅客權益，交通部自今年2月起即積極採取各項主動作法，包括成立勞資關係訪視及諮詢小組，掌握勞資協商重要議題，並對勞資雙方表達關懷，持續透過各種管道主動與勞資雙方溝通，促進勞資雙方協談。

勞資雙方於4月17日第三次調解破裂後，交通部責成民航局自4月19日起成立應變小組，由民航局局長擔任召集人，督促長榮航空及協調有關單位擬妥應變計畫及因應方案，迄今已開過4次應變小組會議。

▲▼長榮航空罷工投票開票。（圖／記者胡順惠攝）

▲長榮空服員通過罷工投票雙門檻。（圖／記者胡順惠攝）

交通部表示，民航局也另於4月24日、5月6日、23日召開三次會議，協調國防部、交通部航港局、觀光局、華航、立榮、華信等相關航空公司，除要求長榮航空必須展現誠意，持續與工會協商，存異求同，一起營造旅客、員工、公司三贏的結果外，另對於可能的罷工情形，亦應妥善因應，並應於網站上適當揭露罷工相關進程及航班異動之處理原則，以確保消費者權益。

由於長榮空服員一旦罷工，負責營運國內線的立榮航空有高達65%、約105名空服員是由長榮空服員支援，佔國內線運能45%的立榮國內線恐全面停擺，估每天影響9千人次以上。交通部強調，罷工對國內航線運能可能造成影響部分，也已協調其他航空公司盡力協助疏運。

交通部也會視情況啟動ABC疏運應變計畫，航港局協調海運業者加開船班、請國防部調派軍機協助支援；另也將請觀光局就團體旅客部分協助轉知旅行社預為因應，各航空站就大量旅客滯留機場情況先行演練，同時協調航警局協助於罷工期間維持機場旅客秩序，務將罷工事件對旅客影響降至最低。

交通部指出，民航局對長榮、立榮航空85條國際航線，以及國內本島、離島航線航班均有分析掌握，隨罷工情勢升高，交通部已成立跨部會應變中心，先期將由政務次長王國材擔任指揮官，並將視情勢升高情形由交通部長林佳龍親自擔任指揮官，目前已訂於6月10日召開應變會議，勞動部也指派適當層級主管擔任副指揮官，應變中心「航班調度及旅客服務」、「場站服務」、「旅行業務」及「勞資協調」四大任務分組將報告應變準備情形，全力保障旅客及相關業者權益。

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關鍵字：長榮,長榮航空,桃園市空服員職業工會,罷工投票,交通部

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