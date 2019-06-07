爆想搭+1！玩具總動員彩繪機首現身台灣　胡迪、巴斯光年陪飛一整路

▲東航「迪士尼玩具總動員彩繪機」首度現身台灣，超萌造型讓不少航迷前往搶拍。（圖／東航提供）

記者賴文萱／台北報導

在電影《玩具總動員4》上映前夕，中國東方航空的「迪士尼玩具總動員彩繪機」也首度現身台灣！這架超萌彩繪機6日第一次出現在台北松山機場，執行松山直飛上海虹橋的任務。不僅機身外觀有超大尺寸胡迪、巴斯光年，機艙內更有熊抱哥等各個角色出現在機艙各角落，陪伴旅客飛行一整路。

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▲▼迪士尼玩具總動員彩繪機的機身彩繪有超大尺寸的胡迪及巴斯光年。（圖／東航提供）

中國東方航空與上海迪士尼度假區合作推出的「玩具總動員·歡樂假日號」主題彩繪機，為A330-300機型；機身超大尺寸的巴斯光年、胡迪躍然而出，要帶領旅客一起翱翔藍天。

▲配合玩具總動員彩繪機首來台，現場報到櫃台布置有迪士尼玩偶。（圖／東航提供）

6日彩繪機首度來台，執行台北松山直飛上海虹橋的飛行任務，東航特別在報到櫃台精心布置迪士尼主題玩偶，以及背板和手舉牌供旅客打卡留念；機艙內部也有相關主題形象，讓玩具總動員的各種角色驚喜現身。

▲▼不僅外觀有彩繪，就連機艙內也有各個玩具總動員角色驚喜現身。（圖／東航提供）

另為感謝台灣旅客的長期支持，中國東方航空更驚喜提供迪士尼門票和主題登機證給旅客，盛情邀請大家搭乘東方航空前往迪士尼一探究竟。

▲玩具總動員彩繪機機艙內，到處都有玩具總動員的角色陪伴旅客飛行。（圖／東航提供）

中國東方航空與上海迪士尼度假區2016年達成企業聯盟，目前已有三架迪士尼主題彩繪機飛上雲端。這架「迪士尼玩具總動員彩繪機」也是中國大陸地區第一架將機身外塗裝、機艙內裝飾以及機場主題場景完美融合的主題航班。

中國東方航空表示，這次的迪士尼航班讓台北的高空上增添了玩具總動員的身影，期待未來能有更多的彩繪機加入兩岸航線，讓搭乘東航的旅客享受更美好的旅程。