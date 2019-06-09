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韓國瑜拋3交通政見「蓋環島高速公路」國6開到花蓮！土木專家、交通部全打臉

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政治中心／花蓮報導

高雄市長韓國瑜首度前往花蓮，舉辦第二場造勢，高喊已經登記參加初選，「我有信心帶領人民過好日子」，演說主題則鎖定要拚觀光，並拋出三大交通政見，蘇花改二期工程盡快完工，還要將國道6號從南投開到花蓮，建立「台中花蓮生活圈」，最後環島高速公路網。土木技師張啟晃馬上打臉，直指工程專業上「不可能做到」。

韓國瑜造勢第二站來到花蓮，主辦單位宣稱現場超過15萬人參加，被形容是史上「花蓮集會奇蹟」，更勝馬英九2008年的紀錄，他帶著妻子李佳芬一同登台，眼見底下上萬粉絲激情喊「凍蒜」，且超過一半都是外縣市來的韓粉，開心地拿起麥克風說：「我到花蓮第一件事就想大聲唱歌！」還不忘嗆總統蔡英文和賴清德政見會，「講了一堆美好數字」，卻忘了大多數基層民眾過得非常苦，他有信心讓人民脫離苦日子。

▲▼韓國瑜花蓮東大門造勢（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼韓國瑜花蓮東大門造勢（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲韓國瑜第二場造勢在花蓮，拋出3大交通政見。（圖／ETtoday攝影中心攝）

4、5年以前花蓮觀光絡繹不絕，「曾幾何時，這2、3年來花連對外18條航線都斷了，連最重要飛香港的航線都斷了，這個對花蓮太不公平。」韓國瑜舉例，自己在高雄大力推廣觀光，找出特色，像是在愛河設計愛情產業鏈，今年還打算做醫療觀光，花蓮好山好水好人才，本身條件就非常棒，因此他跟縣長徐榛蔚說，花蓮就像是一個武功高手，內功深厚但出不了拳、腳踢不出去，就是因為交通被卡住。

韓國瑜承諾，「我已經正式登記參選國民黨總統初選！」若未來有機會帶領中華民國，宜花東絕不能長期被忽視，願意配合徐榛蔚等做三件事，第一、蘇花改二期工程趕快完工，其次是國道6號從南投延伸，變成台中花蓮一日生活圈，最後就是環島高速公路網，花東要趕快興建成功。

韓國瑜拋出的3大交通政見，隨即在網路上引發熱烈討論，有網友質疑國6雖有規劃從埔里東伸至花蓮，但該路段通過的中央山脈群有四大難題，包括地熱、斷層、岩爆、湧水等障礙，可能性不高。土木技師張啟晃也向《東森新聞》表示「不可能」，在工程技術上無法克服，當然非常贊同興建，但工程專業的焦點上不可能做到。

國道空拍美照！國道6號國姓交流道（圖／國工局提供，拍攝者：齊柏林）

▲國6過去就評估過多次「南投段東延至霧社」可行性，皆被推翻。（圖／國工局提供，拍攝者：齊柏林）

▲▼韓國瑜拋3交通政見「蓋環島高速公路」國6開到花蓮！土木專家、交通部全打臉。（圖／翻攝盧冠安臉書）

▲國6開到花蓮？土木專家、交通部打臉韓國瑜。（圖／翻攝盧冠安臉書

張啟晃進一步說明，台灣本身就是個斷層，東、西兩側的地是由兩塊歐亞大陸擠壓而成的中央山脈，雪山山脈的雪山隧道只有10幾公里，但中央山脈貫穿的埔里、花蓮路段絕對超過20公里，工程技術上一定有困難，「這種長隧道在行車安全上的顧慮很多，一但發生災難會造成嚴重傷亡。」

高速公路局長趙興華對此回應，2010到2013年時就評估過國6南投通花蓮的計畫，但工程上會遭遇地熱、岩爆評估不可行。至於環島高速公路網也評估過，其中蘇花高速公路在環保團體反對下，變成蘇花改，南迴往台東則會遇到大武山自然保留區，同樣不可行。

蘇花改的部分，公路總局指出，今年底就會全線完工，目前也已經啟動二期工程可行性評估。

接下來在國民黨總統初選前，韓國瑜全台跑透透，周周都有造勢活動，資深媒體人黃暐瀚分析，他無法得到黨內菁英的支持，「一個輪子在轉動，如果停下就會倒下。」包含前總統馬英九、副主席郝龍斌都沒有真心支持韓國瑜，他只是一個輪子在轉動，沒有國民黨其他人的注意。

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關鍵字：韓國瑜,國道,環島高速公路,國6,埔里,花蓮,張啟晃,高公局,公路總局,交通部

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