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雲端最前線／韓國瑜「前進東台灣」 韓粉相約花蓮造勢

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新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜「決戰2020贏回台灣」造勢花蓮場在今天登場，此次活動在花蓮市六期重劃區舉辦。韓國瑜預計下午5點抵達，並由150位旗手開道大進場。韓粉力挺高雄市長韓國瑜，號召10萬人聚集東台灣，即使現場高溫，但大家仍相當熱情，揮舞著國旗；而空拍圖曝光，現場一片紅通通，就在下午1時58分主辦單位宣布現場人數已經湧入3萬多人。對此議題《雲端最前線》8日邀請資深媒體人羅友志、資深媒體人鄭師誠、資深媒體人蘭萱現場剖析。

高雄市長韓國瑜第二場造勢活動，今日在花蓮東大門夜市登場，雖然前幾天夜市才傳出火警，但仍不減韓粉跟攤商熱情，韓粉們手拿國旗、身上貼著「非韓不投」貼紙，滿滿「紅潮」湧入會場，主辦單位預估，光是上午活動現場就已經湧進上千人！
韓國瑜六一凱道造勢，遇上三場暴雨，現場仍挺進40萬韓粉，這次8日花蓮造勢，一早天氣陰涼，許多韓粉身穿國旗裝、手拿國旗，一早就到現場卡位，有桃園來的韓粉怕一早才出發會來不及，前一晚就先開車抵達會場，但由於飯店都被訂滿，只能一行人在車上睡一晚，韓粉笑說，「只要能親眼看到韓國瑜、不覺得辛苦」。
前幾天遭受祝融之災的東大門夜市攤販，也在現場規劃出一區臨時攤位，重整旗鼓搶賺韓流財，這次「韓流夜市」在花蓮重現，東大門夜市原本預定開放50攤位進駐，但名額卻瞬間被秒殺，最後又再加開50攤位。

「決戰2020贏回台灣」造勢花蓮場下午13點各團體集合，舞台帶動開唱「我的未來不是夢」、「堅持」、「月亮代表我的心」、「甜蜜蜜」、「我只在乎你」，隨後有45分鐘的街頭藝人演唱；將在14:45正式開場，多位貴賓致詞後，連續10分鐘的戰鼓表演帶起現場氣氛。
震撼人心的戰鼓表演結束後，分別由產業代表、庶民代表每位5分鐘的致詞，直到韓國瑜到場，大進場以楊培安的「我相信」作為背景音樂，並由上百位旗手為他開道走上舞台。韓國瑜發表30分鐘演說後，全場韓粉大合唱作為壓軸，預計18點結束造勢活動，支持者續攤前往東大門夜市，讓花蓮也「發大財」。對此議題《雲端最前線》8日邀請資深媒體人羅友志、資深媒體人鄭師誠、資深媒體人蘭萱深入剖析。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,直播,ET直播,韓國瑜,花蓮造勢

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