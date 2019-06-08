東大門夜市「火災受災戶」捲土重來　上百攤「韓流夜市」花蓮重現

▲東大門夜市攤商成立「火災受災戶臨時攤位」。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣、吳奕靖、洪正達／花蓮報導

高雄市長韓國瑜第二場造勢活動，8日在花蓮東大門夜市登場，雖然前幾天夜市才傳出火警，但仍不減韓粉跟攤商熱情，韓粉們手拿國旗、身上貼著「非韓不投」貼紙，滿滿「紅潮」湧入會場，主辦單位預估，光是上午活動現場就已經湧進上千人！

韓國瑜六一凱道造勢，遇上三場暴雨，現場仍挺進40萬韓粉，這次8日花蓮造勢，一早天氣陰涼，許多韓粉身穿國旗裝、手拿國旗，一早就到現場卡位，有桃園來的韓粉怕一早才出發會來不及，前一晚就先開車抵達會場，但由於飯店都被訂滿，只能一行人在車上睡一晚，韓粉笑說，「只要能親眼看到韓國瑜、不覺得辛苦」。

▲花蓮造勢現場旗海飄揚。（圖／記者賴君欣攝）

前幾天遭受祝融之災的東大門夜市攤販，也在現場規劃出一區臨時攤位，重整旗鼓搶賺韓流財，這次「韓流夜市」在花蓮重現，東大門夜市原本預定開放50攤位進駐，但名額卻瞬間被秒殺，最後又再加開50攤位，而根據節目流程，下午3點主持人將進行開場，韓國瑜則預計在下午5點抵達，屆時《ETtoday新聞雲》也將現場直播。

▲上千韓粉湧進花蓮造勢現場。（圖／記者賴君欣攝）