獨／韓國瑜搭台鐵提前抵花蓮　「護衛者聯盟」6隨扈開7小時趕車護駕

▲韓國瑜隨扈被稱為「護衛者聯盟」，他們開7小時的車當日前往花蓮後，活動結束再返高雄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／花蓮報導

高雄市長韓國瑜在花蓮舉辦挺韓大會師，他選擇前一天中午搭火車來到花蓮，不過為了省錢，他並沒有隨扈陪同，他的6名隨扈是在活動當天凌晨5點出發，預計中午會抵達花蓮，然後活動結束後，當天開車再回高雄，詢問隨扈這樣敢會不會累？他們低調表示：目前高雄市政府財政困窘，能幫忙省一點就省一點。

韓國瑜的花蓮韓粉大會師是在8日下午舉辦，韓國瑜本人是提前一天，也就是7號中午左右搭火車前往花蓮，據了解他搭乘的是一輛復興號列車，行蹤相當低調，就有韓粉表示自己有跟韓國瑜同車，但是並沒有看到隨扈隨行，這次韓國瑜提前抵達花蓮行程也是超保密，除了拜訪前縣長傅崐萁以外，還到當地一家拜「王母娘娘」的廟宇來參拜，另外連住宿地點，原本傳出要入住遠雄，但是後來有傳出改在美崙飯店，可是最後還是有更動，讓原本已經守候的媒體記者們的都撲了空。

▲韓國瑜隨扈被稱為「護衛者聯盟」，他們開7小時的車當天前往花蓮，意外遇見韓粉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

韓國瑜的隨扈總共有6個人，成員總共有4男2女，被私下稱為「護衛者聯盟」，這次為了保護韓國瑜出席花蓮造勢場合，沒有提前一天同行保護的他們，主要是韓國瑜體恤他們平常太累，所以讓他們休假一天，而在8日清晨五點從高雄出發，6個人同一台公務車輛前往花蓮，其實據瞭解他們因為隨行保護公務，理論上是可以提報公費支出住宿、交通等費用，不過他們私下表示：「高雄市政府財政已經很困窘，市長平時也相當簡樸，所以他們也看在眼裡，就算搭車會很累，但他們還是願意仿效韓國瑜簡樸個性，不搭火車、也不搭飛機，能省一點是一點」，他們笑著說：「已經跟到了，不然也沒有辦法」。

「護衛者聯盟」從清晨五點出發，預計會在中午左右抵達花蓮跟市長會合，而在途中他們也看到了不少要前往花蓮的韓粉，甚至還有重機車隊掛著國旗出發往花蓮，看到這一幕，他們不說出口，但心頭還是暖暖的，畢竟從韓國瑜選前的三山造勢、當選之夜、美國旅程、到現在台北以及花蓮的韓粉熱情，護衛者聯盟的成員們點滴在心頭，雖然每次造勢完，身上都會多一些傷痕，但他們還是「吃苦當吃補」，就如同他們說的：「跟到了，沒辦法！就做吧！」