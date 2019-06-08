韓國瑜花蓮造勢　郭台銘：有沒有算過香腸從高雄運花蓮成本？

記者戴若涵／新北報導

鴻海集團董事長郭台銘宣布投入國民黨總統初選後，便展開全台各地跑透透的行程，目前已造訪雲林、桃園等地，8日下午再現身新北市三重區中山棒球場，為即將赴日參加比賽的雲林縣西螺文昌國小棒球隊學生加油！面對媒體提問韓國瑜花蓮造勢，他則反問，「一條香腸從高雄運到花蓮，有沒有將運輸成本算進去？」

▲郭台銘現身替小球員加油。（圖／攝影中心）

郭台銘8日下午1時30分左右，穿著文昌國小棒球服現身中山棒球場，現場小朋友齊呼口號、鼓掌歡迎郭台銘的到來；小球員更一一和郭台銘擊掌，只見郭台銘臉上掛著笑容，對待小朋友們格外親切，還充當教練下起了指令：「立正！稍息！向左轉！」不過，小朋友沒啥默契，動作不一。

郭台銘更將事先準備好的國旗帽，一頂一頂戴上現場大小朋友的頭上；而小球員則與郭台銘搭肩，以口號回贈「郭董加油！」

▲郭台銘與文昌國小棒球隊小球員們合照。（圖／攝影中心）

面對現場媒體詢問，如何看待韓國瑜8日花蓮造勢，郭台銘反問，「一條香腸從高雄運到花蓮，有沒有將運輸成本算進去？」他認為，應該要用當地素材，才能真正落實拚經濟！

至於有學者認為，與韓國瑜的這場戰役可說是「庶民與權貴」的抗爭，他則強調，自己既無權又無貴，不炒房，還是黑手出身的，父親又是基層警員，從小6人住在4坪大的空間裡，白天的飯桌是晚上的床板，反問「這是權貴嗎？」。

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