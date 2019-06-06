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台北人很現實？黃宥嘉醫師嗆爆「高雄才現實」：一句發大財票就投給他

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▲▼黃宥嘉醫師為台北人平反，還嗆爆高雄人才是最現實的。（圖／翻攝自／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間／ETtoday攝）

▲黃宥嘉醫師為台北人平反，還嗆爆高雄人才是最現實的。（圖／翻攝自／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間／ETtoday攝）

記者林彥臣／綜合報導 

台灣的「南北戰爭」始終都是爭論不休的議題，來自台北以外的民眾，經常認為台北人是自視甚高的「天龍人」，而且跟中南部縣市的人比起來，很多事情顯得斤斤計較，讓人覺得台北人「很現實」。在新聞節目《新聞挖挖哇》當中，討論到全台各地人在驕傲什麼的主題，擔任台北人代表的來賓眼科醫師黃宥嘉則一句替台北人平反，還嗆爆高雄人才是最現實的。

在新聞節目《新聞挖挖哇》以「ＸＸ人驕傲什麼？」為主題，討論到全台各縣市民眾以什麼為傲。擔任高雄人代表的駐地記者王國源被問到「你們都怎麼看台北人」。王國源表示，「台北人就是皮膚白嘛，他們都說我們皮膚黑嘛，就說他們皮膚白嘛！說話都這樣，假仙這樣，稍微裝一下，一定要講國語，其實我們講國語喔也是字正腔圓，你知道嗎」。

請繼續往下閱讀...

王國源接著說，「但是我們也是講母語啊，在家裡面講母語，但是奇怪喔，你跟台北人講說，可以講幾句台語來聽聽看嗎？抱歉，我不講台語的」。

王國源又舉例，「台北人跟高雄人其實有時候，高雄人會覺得說，台北人比較現實，但是不是這樣，因為台北人是一個工商的都市，工商的都市，我們做生意或是說上班都講效率，所以會比較計較一點這樣，高雄人就是說我們這邊的物價指數也比較低，一樣的工作，但是在台北高雄領一樣的薪水，但是在高雄就比較好生活，就不會計較，因為我們剩比較多」。

▲▼韓國瑜17日鳳山造勢。（圖／ETtoday）

▲韓國瑜鳳山造勢。（圖／ETtoday）

台北人代表眼科醫師黃宥嘉表示，「我覺得我完全認同王大哥說的，只有一點不認同，我覺得大家生活都差不多，因為王大哥說高雄就是……剛剛有說到台北人是比較現實的，我覺得台北人跟高雄人比起來，還是高雄人現實，因為高雄人家說一句『發大財』你們票就投給他了，這個才是真正的現實」。

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關鍵字：黃宥嘉,高雄,戰南北,發大財,韓國瑜,王國源,新聞挖挖哇

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