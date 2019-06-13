小五兒子18個字10個不會！母憂長大寫情書怎辦　兒回這招讓她啞口

▲女網友在臉書發文，小學五年級的兒子18個生字有10個不會寫。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

地方中心／綜合報導

網路的世代讓年輕人都仰賴手機傳訊息，收到好友提筆寫字的信似乎成了珍寶！一名女網友在臉書發文，就讀小學五年級的兒子下週就要期末考了，但國語有好幾個生字還不會寫，只好狂練習寫到記住為止，但她仍忍不住酸一下兒子以後怎麼寫情書給女生，沒想到兒子竟回嗆「直接打字傳LINE不就好了」，讓她啞口無言。

女網友在臉書《爆怨公社》發文，小五的兒子快要期末考了，而國語一課有18的生字，其中就有10個生字還不會寫，「只好土法煉鋼，默寫再默寫，寫到記得住為止。」而她也說懶得和兒子講道理，「老木懶得再重複平時不複習，考前徒傷悲道理（都已經講了5年）。」

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女網友分享一段和兒子的對話，她先酸兒子「臭小子！你這麼多字不會寫！以後要怎麼寫情書給喜歡的女生啊」，結果兒子竟神回，「厚！誰還寫情書啊？直接打字傳LINE不就好了嗎？還有很多貼圖呢。」而女網友也提到，待過的職場，遇到好幾個八年級生，聽說他們學校作業很多都用電腦打字，所以許多字都不會寫、忘了怎麼寫，讓她直呼「這實在有點誇張」、「老木不希望，我的小孩將來出了社會工作時，要寫字還得拿出手機查筆劃」。

此文一曝光，網友也留言「現在小孩真的『音』對就好...看到一篇文章快暈倒，錯字一堆」、「課文多看多唸，字就會記得，我兒子也同本國文」、「我有時會忘記字怎麼寫而已」、「一起努力在他隔壁寫」。

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