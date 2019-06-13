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新鞋要退貨！家中「清潔隊長」太盡責她氣瘋　網同感：主動準沒好事

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▲▼ 要退貨的新鞋差點掰了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 怎麼看都不像是要回收的廢紙箱。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

用柔軟精洗澡的老公不值得期待！一名女網友今日在臉書無奈表示，自己昨天把一雙要退貨的鞋放在門口，預備今天再處理，沒想到卻被家中的「清潔隊長」直接拿去丟，讓她超無言。對此網友們都笑了，還突然慶幸自己老公從來不主動做家事，「一主動就越弄越糟」。

一名媽媽日前在臉書爆料，天兵老公長期拿柔軟精洗澡還不自覺，只天真覺得「香味很持久」，今日她又爆出老公差點把「兩千多元」拿去回收的蠢事。這名媽媽無奈表示，昨日下班時收到代購的鞋子，但是因為尺寸小了2號，女兒也無法接收，於是就聯絡賣家說要退貨，並且把包裹放在門口穿鞋椅旁邊，隔日上班時再拿去寄。

請繼續往下閱讀...

沒想到今早她準備出門時，發現門口的鞋子不翼而飛，「問了我家的『清潔隊長』，他竟說：那不是要資源回收的紙盒嗎？我早上送女兒上學的時候，連垃圾一起拿下樓丟了！」

原po超傻眼表示，她還特地不把盒子封起來，很明顯裡面就有新鞋，「一雙兩千多塊耶！你都沒有看一下嗎？那個紙盒裡面有東西啊！我還故意把它打開，你還看不到？」被老公天兵的行徑氣到。

▲▼ 要退貨的新鞋差點掰了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲還好東西還在！不然清潔隊長就倒大楣了。（圖／翻攝自爆怨公社）

面對部分網友安慰「會倒垃圾已經很好了」，原po表示，倒回收跟垃圾本來就是先生的工作，但明明只要看一眼就會發現裡面有新鞋，他做事卻如此大意；不過還好下去回收室找的時候，發現鞋子還在，虛驚一場。

其他網友則是超有同感，笑說「不要再苛求妳老公更多了！妳究竟希望一個用熊寶貝洗澡的人能做到什麼」、「老公千萬不要主動，因為會越弄越糟」、「突然慶幸還好我老公是一個口令一個動作」、「我家大哥100年不曾除草，一除草把家裡種一年多的果樹鏟光光...是不是！」、「唉~他都洗熊寶貝了，你還對他有什麼期待呢」。

►老公擠柔軟精洗澡疑惑問「香味好持久」　老婆笑翻：那是熊寶貝啦

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關鍵字：豬隊友,退貨,回收,倒垃圾,爆怨公社,鞋子

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