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「給餐廳負評」她慘被公開吃相、罵奧客　業者出面回應了

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記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名陳姓女子與家人到一間海鮮燒烤餐廳吃飯，但她覺得「食物不太新鮮」就在店家的粉絲團給了負評，不料後來卻被店家的監視器廠商公開吃相，還留言酸她狼吞虎咽、根本是奧客，更私訊給她的朋友警告別太白目，否則就要提告公然誹謗，氣得她決定將事件PO網爆料。現在餐廳業者也出面回應了。

根據了解，陳女1日跟家人一起到台中市某一間新開的海鮮燒烤餐廳吃飯，她事後在餐廳的臉書粉絲團評價說，「現場切生魚片活動是晚上，但網路上沒有標明清楚」、「蚵仔完全不新鮮」、「唯一新鮮的是活跳跳的蝦子」、「真的很久沒踩雷了」等語，最後也有稱讚店家說「服務真的不錯。」

▲▼「給餐廳負評」她慘被公開吃相、罵奧客　業者出面回應了。（圖／翻攝自爆料公社）

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▲自稱是店家的監視器廠商曝光了陳女的吃相照片，還酸「大家看看，嘴巴都塞滿了，根本就是奧客」。（圖／翻攝自爆料公社）

只是評價下方卻有一名自稱是店家的監視器廠商留言，「阿門，這家店真倒楣，遇到這種奧客」、「今天調閱監視器畫面，這位孕婦吃真多蚵仔，而且還狼吞虎嚥的」接著附上一張蚵仔照片說，陳女評價根本是惡意中傷，下一張照片更直接曝光陳女的吃相，還酸說「大家看看，嘴巴都塞滿了，根本就是奧客」等。

台中一位陳小姐跟家人到一間新開的海鮮燒烤餐廳吃飯，她覺得食物不太新鮮，在店家 臉書粉絲團給了負評，沒想到竟遭店家的監視器廠商截圖公開吃相，還批評她狼吞虎咽 是奧客，更私訊給她朋友，要她別太白目，否則就告公然誹謗，陳小姐氣炸了PO網爆料，眾多網友灌爆店家臉書、揚言拒吃。

▲▼「給餐廳負評」她慘被公開吃相、罵奧客　業者出面回應了。（圖／翻攝自爆料公社）

▲陳女表示，她的朋友被一名J先生私訊威脅。（圖／翻攝自爆料公社）

陳女發現被人曝光吃相非常傻眼，「你（店家）開了粉絲團，就是要給客人評價，評價本來就有好有壞，我今天是PO了負評，但難道我的吃相，就要被放出來公審嗎，我覺得這樣很不尊重隱私」。而且她的朋友幫忙她發文打抱不平，竟然也被一名J先生私訊威脅要提吿公然誹謗。

截圖中可以看見，一名J先生私訊說「你有去XX消費過嗎，你給店家這樣的負評是什麼想法」、「我們會提出公然誹謗，千萬不要白目過頭」等。陳女生氣說，「她也是替我打抱不平，她只是說出事實，你不尊重客人隱私，你要慎選監視器廠家，她這樣講並沒有錯啊，為什麼還要去私訊，我就不懂這一塊了」。

▲▼「給餐廳負評」她慘被公開吃相、罵奧客　業者出面回應了。（圖／東森新聞）

▲海鮮燒烤餐廳老闆出面回應了。（圖／東森新聞）

陳女表示，店家原本跟她道歉並約好刪掉負評大事化小，只是她依約刪文了卻被公開吃相，就連朋友也被私訊威脅要提吿，氣得她決定將事件始末PO上臉書爆料公社。消息立刻引發網友群情憤慨，還有人到店家臉書瘋狂留言、灌爆負評，更有人決定拒吃。

對此，海鮮燒烤餐廳老闆表示，店內監視器都是委託朋友負責處理的，當時他們私底下喝酒聊天講到這個，朋友可能是喝醉才會這樣留言。事後餐廳老闆也在官網道歉，並解釋是監視器廠商的疏忽；只是陳女認為她被曝光吃相已侵犯個資，要求監視器廠商跟私訊威脅人的J先生公開道歉，否則將會循法律徒徑解決。
 

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