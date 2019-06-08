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影／親友都羨慕！月領12萬...假日一忙「至少60通電話」累炸　厭世男曝血汗職業

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網搜小組／綜合報導

在長輩親友眼中，他是人生勝利組，大家都誇這個工作好，然而他卻一點也快樂不起來。一名住院醫師月薪12萬，不過高壓且忙碌的工作，讓他喘不過氣，每天一上班就鬱卒，下班更是累到不想說話，眼看負能量不斷積累，他開始猶豫是否要轉換跑道。

男,白領,人生勝利,主管,老闆,CEO（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲看似人生勝利，卻一點也不開心。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

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「月薪120k的血汗工作，值得繼續做下去嗎？」一名住院醫師在mobile01大吐苦水，平時白天很忙，晚上值班也持續戰鬥，「一忙起來，一個假日值班接到60通電話也不算誇張，其中常常要在5分鐘內，甚至更短時間就得下判斷，壓力算是頗大。」

▲▼醫生，醫療，手術，醫病關係，醫療糾紛。（圖／pixabay）

▲住院醫師工作忙碌而且壓力超大。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

當然，他也有轉換科別的念頭，但一來是薪水會降低、未來取代性也相對較高，再來就是輕鬆的科別比較熱門，他沒有十足的把握能應徵上，「長輩、朋友都說這工作很好，但我每天起床都悶悶不樂，上班全身神經緊繃，下班累到不行，幾乎不想講話也不想動，偶爾能提起精神，去稍微跑個步已經是小確幸了。」

對此，許多人紛紛回應，「當然要撐，不然也要確定能換到新工作再離開，不然沒工作的話，女友肯定跑第一個」、「沒有經過住院醫生的難關，沒辦法換來當專任的經驗，加油了...一定要熬過去」、「繼續做啊，外面血汗工作還不見得6位數」、「切記調適心情，真的受不了就離職，別想不開」。

▲親友都羨慕！月領12萬...假日一忙「至少60通電話」累炸　厭世男曝血汗職業。（圖／翻攝自mobile01）

▲原po坦言，他下班後完全不想說話、也不想動。（圖／翻攝自mobile01）

另外，也有熱心網友建議，換皮膚科、牙科或職醫科等可能比較好，「住院醫師或菜鳥被凹很正常，只是當上主治也不可能太輕鬆，假日還要巡房，夜間急診刀我看也很難避掉，有的早診看到下午1、2點也不稀奇。醫院都是愁眉苦臉的病人跟家屬居多，整個就不是歡樂的工作場所，或者可以考慮去當廠醫，工作環境會不同，但薪水可能差一點。」

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