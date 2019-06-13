　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕男馬路飄移　甩尾隨警「一秒撞變電箱」...車成火球人不治

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲酒駕男馬路飄移　甩尾隨警「一秒撞上變電箱」...車燒毀人不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲賴男為甩開尾隨的警車，在過程中自撞電線桿，造成車毀人亡。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市13日凌晨發生一起逃避攔檢自撞火燒車意外，1名35歲賴姓男子，疑似因酒駕被警方尾隨，在逃竄的過程自撞變電箱，所駕駛的車輛也因汽油外漏整輛車燒毀，賴男最後被宣告搶救無效，警方也通知家屬到警局製作筆錄，同時釐清狀況。

新竹市13日凌晨發生一起逃避攔檢自撞火燒車意外，1名35歲賴姓男子，駕著休旅車行經南寮時，因車行飄移，而被巡邏的警方懷疑有酒駕狀況，轄區南寮派出所員警發現後從後尾隨，賴男驚覺被警方盯上後，加速油門躲避警察，終在新竹市延平路2段，不慎撞上一旁的變電箱。

由於撞擊力道過大，休旅車嚴重變形，後方的警方發現賴男撞車，立刻停下查看，卻發現休旅車已出現汽油外漏，員警與路旁民眾協力將賴男移出車外，並通報救護車將他送往國軍新竹醫院。而撞上變電箱的休旅車也因汽油外漏起火燃燒，火勢非常猛烈，整輛休旅車幾乎成焦黑，最後在消防人員灌水才將火勢控制。

▲酒駕男馬路飄移　甩尾隨警「一秒撞上變電箱」...車燒毀人不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹市警局表示，警方執勤時並未與對方追逐，而是發現賴男疑有酒駕行為，先保持距離並尾隨後方，可能因天雨路滑，員警只見到賴在急速過彎時，就衝入人行道直接撞上變電箱。

目擊者指出，賴男從休旅車拉出時意識清楚，但疑似因撞擊力道過大，造成胸、腹臟嚴重出血，5時許仍被院方宣告搶救無效。據了解，賴男經抽血化驗，酒精濃度已0.8幾，目前已通知其家屬到警局製作筆錄，同時釐清狀況。

▲酒駕男馬路飄移　甩尾隨警「一秒撞上變電箱」...車燒毀人不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲酒駕男馬路飄移　甩尾隨警「一秒撞上變電箱」...車燒毀人不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
「呼籲大家支持蔡英文」賴清德706字感言：該是團結一致的時候
評／從遙遙落後到追過賴清德　蔡英文逆轉勝的3個原因
謝忻爆為了救阿翔「願意退演藝圈」　好友：感覺她愛得無怨無悔

關鍵字：酒駕,車禍,自撞,新竹市警局,消防局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

運將拒載他下場超慘！遭惡男狠踹圍毆…被打到頭部出血全身傷

公寓成小型製毒場！　一張搜索票讓他跑不了

男大生拿裸照威脅「提供服務」　少女秘密蒐證提告

8長短槍赫見M4A1！桃園挾持人質案2嫌到車行想「借車跑路」

桃園復興鄉LED燈弊案　鄉代主席收賄遭活逮重判7年半

網路瘋傳「人犯逃脫」影片在雲林地院　法警丟腳鐐K倒嫌犯

阿羅哈翻覆女大生趕去當志工被撞命危　父哽咽：老天爺應該保佑才對

沒開1槍1彈！　警政署長讚媒體自律化解人質危機

典獄長也淪人質！台灣治安挾持事件...6嫌自轟慘死「屍體排成梅花狀」

酒駕男馬路飄移　甩尾隨警「一秒撞變電箱」...車成火球人不治

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

邊緣人還分學霸、宅宅型！？臺大街訪網QQ...照片找不到自己

運將拒載他下場超慘！遭惡男狠踹圍毆…被打到頭部出血全身傷

公寓成小型製毒場！　一張搜索票讓他跑不了

男大生拿裸照威脅「提供服務」　少女秘密蒐證提告

8長短槍赫見M4A1！桃園挾持人質案2嫌到車行想「借車跑路」

桃園復興鄉LED燈弊案　鄉代主席收賄遭活逮重判7年半

網路瘋傳「人犯逃脫」影片在雲林地院　法警丟腳鐐K倒嫌犯

阿羅哈翻覆女大生趕去當志工被撞命危　父哽咽：老天爺應該保佑才對

沒開1槍1彈！　警政署長讚媒體自律化解人質危機

典獄長也淪人質！台灣治安挾持事件...6嫌自轟慘死「屍體排成梅花狀」

酒駕男馬路飄移　甩尾隨警「一秒撞變電箱」...車成火球人不治

YAMAHA黃牌重機「R3」推MotoGP版！超帥魔爪賽車塗裝上身

直播／蔡英文初選勝出　1500總統府舉行記者會

2019高校畢業歌票選出爐

你沒看錯！三重必吃20元酸菜滷肉飯　再來一碗白菜魯好滿足

運將拒載他下場超慘！遭惡男狠踹圍毆…被打到頭部出血全身傷

21歲正妹變身恐怖惡女　捏爆男友「蛋蛋」害他大失血！

公寓成小型製毒場！　一張搜索票讓他跑不了

「我們要一起打贏2020」　蔡英文感性發文提「5個要」

華聞快遞／天津計畫開通「直達香港」高鐵列車起點站

香港設計師黑紙封作品　布拉格「表演設計界奧運」現場轉播反送中

19歲宅男沒碰過女生胸部　見女看護起色心…熊抱摸乳逃逸

社會熱門新聞

即／桃園歹徒持槍挾持人質　警匪..

勸血鷹兩槍手棄械投降　關鍵是桃..

41歲女友與同事過夜　慘遭小男..

即／歹徒疑持M4A1步槍！2短..

除暴特勤隊警力曝光！3大隊警力..

桃園槍手血鷹幫悍將　要吃冰沙見..

即／車行監視器曝光！歹徒內訌棄..

「血鷹幫」大哥　叫小弟「打斷警..

鐵棍擊中女騎士　網怒：騎重機錯..

女友被睡　血鷹幫槍手摩鐵、車行..

即／大寮驚傳情侶自焚　1死1命..

老師哭吼狂打氣！男童躲雨遭竹棚..

快訊／桃園車行挾持6人！歹徒持..

即／桃園歹徒持槍挾持6人　警政..

更多熱門

相關新聞

撞死3人求輕判　「現在知道危險」

男子謝亞軒和友人黃佑呈在2018年間，分別駕車在台北市南京東路競速飆車，謝車失控衝向路旁撞死3人，台北地院13日開庭審理，謝說：「我現在才知道危險，希望給我自新機會」。另外，審判長好奇年僅23歲的黃「前科紀錄10張指，怎麼回事」，黃回稱：「就不懂事啊」。全案訂7月4日一審宣判。

紅燈卻誤踩油門　轎車撞11機車6傷！

7旬老夫妻軟腳困火場　勇消揹嬤逃出

上匝道瞬間熄火　警5分鐘搞定拋錨車

18歲妹當志工遭撞飛！哥：她立志當護士

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

王鴻程挑釁　自家教練也看不下去

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面