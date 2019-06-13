酒駕男馬路飄移　甩尾隨警「一秒撞變電箱」...車成火球人不治

▲賴男為甩開尾隨的警車，在過程中自撞電線桿，造成車毀人亡。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市13日凌晨發生一起逃避攔檢自撞火燒車意外，1名35歲賴姓男子，疑似因酒駕被警方尾隨，在逃竄的過程自撞變電箱，所駕駛的車輛也因汽油外漏整輛車燒毀，賴男最後被宣告搶救無效，警方也通知家屬到警局製作筆錄，同時釐清狀況。

新竹市13日凌晨發生一起逃避攔檢自撞火燒車意外，1名35歲賴姓男子，駕著休旅車行經南寮時，因車行飄移，而被巡邏的警方懷疑有酒駕狀況，轄區南寮派出所員警發現後從後尾隨，賴男驚覺被警方盯上後，加速油門躲避警察，終在新竹市延平路2段，不慎撞上一旁的變電箱。

由於撞擊力道過大，休旅車嚴重變形，後方的警方發現賴男撞車，立刻停下查看，卻發現休旅車已出現汽油外漏，員警與路旁民眾協力將賴男移出車外，並通報救護車將他送往國軍新竹醫院。而撞上變電箱的休旅車也因汽油外漏起火燃燒，火勢非常猛烈，整輛休旅車幾乎成焦黑，最後在消防人員灌水才將火勢控制。

新竹市警局表示，警方執勤時並未與對方追逐，而是發現賴男疑有酒駕行為，先保持距離並尾隨後方，可能因天雨路滑，員警只見到賴在急速過彎時，就衝入人行道直接撞上變電箱。

目擊者指出，賴男從休旅車拉出時意識清楚，但疑似因撞擊力道過大，造成胸、腹臟嚴重出血，5時許仍被院方宣告搶救無效。據了解，賴男經抽血化驗，酒精濃度已0.8幾，目前已通知其家屬到警局製作筆錄，同時釐清狀況。

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