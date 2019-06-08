30年老透天！食物放1樓客廳「5分鐘臭酸」...他一試嚇壞　友問神明釋懷

▲食物只要放在阿強家透天厝的1樓，就會臭酸掉，像餿水的味道。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一名王姓網友在學生時期，曾到一位同學家讀書，並意外得知對方全家住了10幾年的透天厝，竟存在著詭異現象，不論是食物或飲料，只要放在1樓屋內超過5分鐘，就會莫名臭酸掉，也因此這家人將廚房改裝在自家騎樓，就像小吃店一樣。

高中二年級時，王男應朋友阿強的邀約，前往位在高雄市鼓山區的家讀書，那是一棟3層樓高的透天厝，有騎樓，而阿強一家在那住了10幾年之久。

請繼續往下閱讀...

▲他們被迫將廚房外移到騎樓。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康）

當天，他帶了一些飲料和鹽酥雞，結果到了阿強家門口時，赫然發現廚房竟然在騎樓，於是好奇追問。而阿強也不隱瞞，直說「我家1樓從廚房到客廳就很怪啊！以前我媽在廚房煮菜，每煮好一道菜放餐桌上，過不到五分鐘就臭酸了，連放到客廳的茶几上也會，只有拿在手上或離開一樓範圍到屋外，才不會發生。」

阿強語畢，叫他把手上的鹽酥雞分成兩份，一份放騎樓，另一份放客廳，過5分鐘後再分別吃吃看，「我試吃客廳的鹹酥雞，真的臭酸了，不過騎樓的還很新鮮、好吃。飲料我有帶鋁罐，也分別放客廳及騎樓，結果客廳的壞了，騎樓的依舊正常。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

事後，王男進一步問，家裡除了食物、飲料會臭酸掉外，是否還有出現其他詭異的事。不過阿強搖搖頭，表示其他都很正常，沒發生任何靈異鬼怪的事，連問家中神明都說沒鬧鬼，「走吧！去二樓讀書，鹹酥雞飲料帶上二樓吃。」

王男在「靈異公社」分享這段20年前往事，至於阿強存夠了錢，也在7年前搬家了。網友們看完都覺得超神奇，「這間房子非常具有研究價值」、「極陰之地」、「會不會是交界口呢」、「可能是磁場問題」、「神明說沒鬧鬼，其實是被神明吃了」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」



▼家裡神明也說沒鬧鬼。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）