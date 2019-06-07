客嫌份量少擺臭臉！店家好心退費「別不開心」卻得負評　網見亮點聲援：不識貨

▲鹹酥雞、炸物示意圖，與本文店家無關。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

一名鹹酥雞業者今日在臉書上抱怨客人，她表示這位客人第一次來買，沒有事先注意到價目表上的份量，拿到食物後才覺得份量太少，一直擺臭臉，他們就好心想說退費給對方，「別買得不開心」。沒想到下班之後看到1顆星評論都傻眼了，心碎直呼「到底要怎麼做才好？」而網友們也都紛紛聲援，表示這位客人不識貨。

一名女網友今日在臉書「爆怨公社」中抱怨顧客，她表示昨日遇到一位男客人來買鹹酥雞，打包好臨走前，客人忍不住抱怨說「你們鹹酥雞的份量太少！」原po接著告訴對方，其實價目表上都有寫出固定的份量，像鹹酥雞一份就是4兩、50元。

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▲價目表上都有註明份量 。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過經過解釋之後，該名顧客似乎還是沒有很滿意，這時老闆出聲表示，不想要讓客人買得不開心，願意退費自行吸收損失。

沒想到原po下班回家後，發現google評論上多了一條1顆星的負評，原來這位客人表示，自己跟老闆娘反應份量太少以後，老闆娘說都寫在上面了，來之前要看一下，老闆還說「覺得少可以不要買」，「我就直接把錢退了，沒有想要把客人留下來的這種態度，非常好！繼續保持。」

▲顧客評論 。（圖／翻攝自爆怨公社）

店家事後也在下方回覆說，可能因為客人是第一次來不清楚，他們則是抱持著「賺錢辛苦，沒有必要花得不開心」的想法退錢的；原po也無奈強調，當下雙方態度都沒有不好，只是看客人臉很臭才做出這樣的決定，「最近真的是很倒楣，都不知道怎麼做才比較好了。」

對此，有專業網友看不下去，跳出來聲援，「『無骨鹽酥雞』顧名思義就是全部都肉沒有骨頭...是實重的，不會有骨頭灌水，這樣還嫌少？那全部買有骨頭的不就更幹？」、「這家超好吃的，我都介紹給香港朋友」、「不懂四兩有多少，買之前能先問啊」、「沒錢就不要吃，奧客一秒都不用多留」、「我還買過50元只有五塊小碎肉的！那我怎麼辦，不就要把店家拆了？」、「爛人很多。我也遇過辣椒不夠辣寫負評的，別太在意。」

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