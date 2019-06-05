停經3個月！一出診間「姨媽秒報到」她傻眼　妹子們超懂...激推2召喚神術

▲原來醫生有召喚大姨媽的磁場XDDD。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

工作壓力大、生活作息改變，都可能影響到女生們的生理期。一名女網友的「大姨媽」3個月沒來，於是到醫院求診，沒想到才走出診間，月事馬上就來了，讓她傻眼到不行。

女網友今天在「爆怨公社」哀怨表示，「停了3個月不來，剛才看完醫生，走出診間就來，醫生的臉是有催經作用嗎？他奶奶的熊孩子。」

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▲驗孕棒是大家公認的「催經神器」。（圖／達志／示意圖）

事實上，許多女生都有類似經歷，也紛紛表示醫師和驗孕棒是兩個超猛的催經神器，「醫生有召喚姨媽的磁場」、「驗孕棒也很好用！驗完馬上來」、「我也是...醫生臉比藥有用」、「超推驗孕棒！要驗的時候馬上就來」、「我也是大亂經，一看完醫生，晚上就來了」、「跟驗孕棒一樣的魔咒嗎，哈哈哈哈」、「醫生的臉上有催經符」。

值得一提的是，大姨媽遲遲不來，很多時候並不是「有喜」，而是身體出現異常狀況，包括壓力太大、服用藥物、體重改變、愛吃冰涼食物、便祕、運動量過大、長期待在吵雜的場所等，而40歲以上的女性朋友，也有可能是更年期提早報到了。

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▼女網友們透露，產檢也很有效。（圖／視覺中國CFP）