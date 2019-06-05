老爸手製半人高畢業花束送女兒　網跪求直播教學：收到這個更開心

網搜小組／綜合報導

畢業季來臨，台北一名女網友5日在臉書「爆怨公社」PO文表示，表哥為了慶祝他的女兒畢業，親手製作一束超巨大的零食花束，裡頭塞滿各種洋芋片等餅乾，還有一整桶的棒棒糖跟一隻熊娃娃。讓其他網友們看了覺得好羨慕，紛紛留言說，「好厲害！可以直播教學嗎？」

▲原PO堂哥親手製作的零食花束。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO提到，堂哥的女兒最近畢業，他乾脆自己動手做了一束畢業花束，與眾不同又獨一無二，體積還超過半個人高，於是想分享出來讓大家瞧瞧，「今年我女兒也要畢業了，我還不知道要送什麼呢！」

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照片中，只見零食花束裡塞了十多包洋芋片、可樂果等餅乾，還有3盒巧克力棒、一整桶棒棒糖和一隻熊娃娃，最外層的包裝紙則是讓人少女心噴發的粉紅色，搭配淺粉色和藍紫色的彩帶裝飾，看起來相當漂亮。

▲大多數參加親友的畢業典禮都會準備花束，近年來這種「能吃又能用」的零食花束相當受歡迎。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關）

其他網友看了也很佩服這位爸爸的手藝，紛紛留言求分享製作方式，「好厲害，可以直播教學嗎？」、「爸爸真有心」、「收到這個比收到花更開心啊」。

其實，零食花束已經流行一陣子了，在網路上搜尋也會跳出許多教學影片或文章，甚至還有廠商推出做好的成品，可見這種「可以吃」的花束真的很受歡迎。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。