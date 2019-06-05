帶女兒註冊…校方刁難「留爸爸電話」　單親媽泣喊：我去哪生啊？

▲單親媽媽帶孩子去學校報名入學，卻遭校方質疑「無法確認妳是孩子的媽」。（示意圖／達志影像）

地方中心／綜合報導

單親父母照顧小孩本來就很辛苦了，帶小孩到學校註冊竟然還遭校方質疑不是小孩的親生父母。有網友在臉書發文，去學校幫孩子報名入學，填表格需要監護人姓名電話、父親及母親的電話，職員表示一定要留父親電話，而原PO也說「女兒沒有爸爸」，但學校卻回「無法確認妳是孩子的媽」，讓她感到相當無奈。

網友在臉書《爆怨公社》發文，去學校幫孩子報名入學，按照程序先主動繳交畢業證書影本、戶籍謄本、照片，隨後再填表格，而表格內須填寫監護人姓名電話、父母親電話等等，非常順手的都填自己的資料，職員看了卻說「非得留父親電話」，而原PO也告知對方「她沒有爸爸」，沒想到回到家竟接到學校電話說，「媽咪我們沒辦法確認妳是孩子的媽，請問有沒有證明，能證明監護權在妳手上，不然還是要留爸爸電話。」

原PO聽了泣喊「我要去哪生爸爸電話給學校」、「我不過是去幫孩子報到，又不是我要去讀，誰會沒事拿孩子畢業證書影本跟其他資料到處跑」、「這年頭單親還得自己佐證（泣）」。

此文曝光，網友也留言說「幹嘛為難單親媽媽阿？希望我以後不會碰到」、「戶籍謄本、身分證，這兩樣不都足以證明嗎？以他們邏輯，就算留了一個男生聯絡資料，又怎麼能確定是父親，是貴族私校嗎」、「留電話太扯，小一要寫資料我沒寫爸爸，他們說除非爸爸死了，不然還是要寫一下」。

不過也有網友認為，「這也不能怪學校人員，這關係到如果小孩在校發生事情時需聯絡的人，如果沒有確認監護人是誰導致錯誤是會被咎責的！像學保理賠申請、銀行業務、出國都是會被要求出示證明文件的」、「戶籍謄本明細，職員只是照著學校指示做事吧。」

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