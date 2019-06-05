一畢業領40K！他接家裡事業「收入暴漲10倍」　小老闆當1年...卻後悔了

▲自己當老闆表面風光，但背後辛酸可不少。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名男網友畢業後考取國家技職證照，同時找了一間公司，月領4-5萬的薪水，生活無虞也沒什麼壓力，1年多前他回去接家裡事業，雖然收入是原本的10倍，但事情、工時與壓力都倍增，讓他變得不快樂，也開始懷念起之前在外工作的日子。

「回家接事業真的沒有想像中好。」他在mobile01提到，從22歲畢業後，取得國家技職證照的他，展開第一份工作，每天上班9小時、月休8天，而薪水平均4-5萬，就這樣一做做了5年多。

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▲收入多了10倍，同時也沒了休閒時間。示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

1年多前，由於家裡事業缺人手，身為二代小老闆的他，毅然決然回去幫忙，但也因此深刻體會到背後的辛酸，男網友說，「月薪大概原本領的10倍，月休僅3-4天，一天做10小時，覺得回家工作後時間都被綁住，什麼事情都要學著自己來，會計、基本水電、員工管理、政府評鑑資料、聯合稽查等等，壓力實在很大。」

他表示，這1年多來真的不怎麼快樂，「想想以前在外工作，雖然月薪僅4萬，但毫無壓力，上下班打卡，放假輕鬆遊玩，時間較自由。」而網友則建議，可以把部分錢拿出來請人，這樣就不會把自己逼太緊了。

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▼原po開始懷念當員工的日子。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）